تغريدة تثير الجدل بشأن منع الأمير منصور بن مشعل من الترشح لرئاسة النادي الأهلي السعودي

أثار الكاتب الرياضي والناقد الرياضي سامي القرشي، اليوم السبت، الجدل إثر تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على تويتر، بشأن وجود قرار يمنع ترشح الأمير منصور بن مشعل، لرئاسة نادي الأهلي السعودي، مع فتح باب الترشح خلال الفترة المقبلة.

ويمر النادي الأهلي بفترة صعبة، بسبب عدم استقرار الإدارة منذ استقالة ماجد النفيعي، وخلافة عبدالله بترجي له، وخرج النادي الأهلي خالي الوفاض من بطولات الموسم المحلي السعودي.

وكتب القرشي تغريدة جاء فيها: ”في حال كان هناك قرار بعدم تمكين أصحاب السمو من رئاسة الأندية، فإنه وبحسب التجارب وما هو متاح لا يوجد في الأهلي رئيس يملى العين”.

في حال كان هناك قرار بعدم تمكين أصحاب السمو من رئاسة الأندية فإنه وبحسب التجارب وما هو متاح لا يوجد في الأهلي رئيس يملى العين

مابين المتردد وغير الواثق والباحث عن ظل رئيس ومن رأس ونكب النادي ومن رأس وقلبها إستراحة بيتهم ومن بكى من قل الحيلة هذا رأيي وبدون زعل

ما حولك أحد — سامي القرشي (@samialqorashi) May 25, 2019

وأضاف: “ما بين المتردد وغير الواثق والباحث عن ظل رئيس ومن رأس ونكب النادي ومن رأس وقلبها استراحة بيتهم ومن بكى من قل الحيلة”.

وأتم: “هذا رأيي وبدون زعل ما حولك أحد”.

ويحتاج النادي الأهلي لرئيس يمتلك قدرة مالية ضخمة لتفادي عثرات النادي المالية، حيث يحتاج فريق الكرة لدعم صفوفه الموسم المقبل، بخلاف تسديد مستحقات لاعبيه ومدربيه السابقين والحاليين.

يذكر أن الأمير منصور بن مشعل كان قد اجتمع مع محبي وعشاق الأهلي في مدينة جدة؛ وذلك لبحث دعم الفريق والوقوف بجانبه في المرحلة الحالية من بطولة الدوري.

ويعتبر الأمير منصور المرشح الأقرب للفوز في سباق رئاسة الأهلي خلفاً لنظيره عبدالله بترجي،الذي يستعد للرحيل، وذلك نظرًا لأنه يحظى بدعم كبير من أعضاء شرف النادي.

وتعول جماهير الأهلي الكثير على الرئيس الجديد، لحل المشكلات المادية والإداية، وإعادة هيبة الفريق بالتعاقد مع صفقات من العيار الثقيل، وجلب مدير فني أجنبي على مستوى عالي.