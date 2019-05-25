أسطورة الاتحاد يغري عبدالفتاح آدم بفيلا وسيارة فارهة لمنعه من الانتقال إلى نادي النصر السعودي

تواصل محمد نور، أسطورة نادي الاتحاد السعودي، مع عبدالفتاح آدم مهاجم نادي التعاون لإقناعه بتجاهل عرض النصر والتوقيع للعميد خلال سوق الانتقالات الحالية.

وبحسب صحيفة الرياض السعودية، فإدارة الاتحاد استنجدت بنور من أجل التواصل مع آدم لمنعه من التوقيع للنصر، حيث يمتلك أسطورة الاتحاد علاقة مميزة بمهاجم التعاون.

وأشارت الصحيفة إلى أن نور عرض على اللاعب مميزات عديدة، منها فيلا وسيارة فارهة بخلاف عقده مع النادي.

ويرغب الاتحاد بشدة في التوقيع مع عبدالفتاح آدم لتعويض الغياب المؤكد لفهد المولد، الذي تورط في قضية منشطات سيتم إيقافه على إثرها مدة لن تقل عن 6 ِأشهر وقد تزيد لعامين أو ثلاثة.

وقدم عبدالفتاح آدم مستويات رائعة مع التعاون والمنتخب السعودي.

وأعلن النصر بطل الدوري السعودي للمحترفين أولى صفقاته للموسم الجديد، بضم مهاجم نادي نجران صالح آل عباس، وذلك بعقد يمتد لثلاث سنوات، بعد نحو أسبوع من تتويجه باللقب.

وآل عباس هو ثالث هدافي دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى برصيد 17 هدفًا، لذلك كان هدف النصر الأول للموسم المقبل.

كما أشارت تقارير صحفية إلى أن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للفريق يريد الاستغناء عن الحارس الأسترالي براد جونز والمهاجم النيجيري أحمد موسى، الذي لم يتألق مع الفريق في ظل التألق اللافت للمغربي عبد الرزاق حمد الله هداف الفريق والمسابقة وصاحب الرقم القياسي في التسجيل.