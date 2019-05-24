صفقة جديدة للنصر وتقرير شاموسكا أبرز أخبار الأندية السعودية

أعلن النصر بطل الدوري السعودي للمحترفين أولى صفقاته للموسم الجديد، بضم مهاجم نادي نجران صالح آل عباس، وذلك بعقد يمتد لثلاث سنوات، بعد نحو أسبوع من تتويجه باللقب.

وآل عباس هو ثالث هدافي دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى برصيد 17 هدفًا، لذلك كان هدف النصر الأول للموسم المقبل.

كما أشارت تقارير صحفية إلى أن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للفريق يريد الاستغناء عن الحارس الأسترالي براد جونز والمهاجم النيجيري أحمد موسى، الذي لم يتألق مع الفريق في ظل التألق اللافت للمغربي عبد الرزاق حمد الله هداف الفريق والمسابقة وصاحب الرقم القياسي في التسجيل.

وتوج النصر بلقب الدوري بعد فوزه 2-1 على ضيفه الباطن، رغم انتصار الهلال ملاحقه المباشر وحامل اللقب 3-2 على الشباب في قمة الرياض في الجولة الأخيرة.

واعتمد النصر على حمد الله الذي أنهى المسابقة برصيد 34 هدفًا في صدارة الهدافين، وحطم الرقم القياسي المسجل باسم حمزة إدريس عام 2000 عندما سجل 33 هدفًا في الدوري في موسم واحد.

صراع على الأنصاري

ودفع تألق الكويتي فهد الأنصاري الأهلي للتعاقد معه على سبيل الإعارة في فترة الانتقالات الصيفية، وكذلك الاتحاد يسعى لاستعادته.

وتأتي تقارير رغبة الأهلي في التعاقد مع الأنصاري بعد رحيل المصري محمد عبد الشافي ورغبة المهاجم السوري عمر السومة في الرحيل.

وفي الهلال، أبلغ البرازيلي بريكليس شاموسكا المدير الفني الحالي للهلال إدارة النادي في تقريره الفني بعد نهاية الموسم بضرورة الاستغناء عن الحارس العُماني علي الحبسي والمهاجم الإسباني سوريانو ضمن اللاعبين الأجانب لهذا الموسم.

يأتي ذلك في الوقت الذي رحل فيه فهد المفرج المشرف على فريق الكرة بالزعيم، بعد مسيرة طويلة شهدت التتويج بالعديد من الألقاب المهمة.

وأعلن الهلال قبول استقالة المفرج، فيما رشح البعض النجم السابق والقائد ياسر القحطاني كبديل للمفرج في منصب المشرف على الكرة.

وقال أندريه كاريلو المهاجم البيروفي في الهلال إنه يريد البقاء خلال الفترة المقبلة، وفي حال عدم شراء الزعيم عقد اللاعب سيفضل العودة للبرتغال ولناديه بنفيكا.