نادي النصر السعودي يضم صالح آل عباس قادمًا من نجران (شاهد)

أعلن نادي النصر السعودي حصوله على خدمات صالح آل عباس مهاجم نادي نجران، لينضم إلى صفوف ”العالمي“ خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وحصل نادي النصر على توقيع آل عباس كلاعب هاوٍ ليمثل بطل الدوري الممتاز.
#صالح_العباس_عالمي ???? pic.twitter.com/uOHFQZwb91
— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) May 24, 2019
يذكر أن صالح هو ثالث هدافي دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى وأول الهدافين السعوديين برصيد ١٧هدفًا.
وكان صالح قد وقّع مع نجران في شهر ٨ من عام ٢٠١٧.
ونجح نادي النصر في حسم صفقة هداف نجران صالح آل عباس لصالحه مقابل 5 ملايين ريال بعد منافسة قوية مع الاتحاد والشباب.