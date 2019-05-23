إعلامي سعودي: هارون كمارا على أعتاب نادي الهلال.. والاتحاد يطلب سلمان المؤشر

كشف الإعلامي عبدالعزيز المريسل عبر صفحته على موقع ”تويتر“ اقتراب لاعب القادسية، هارون كمارا، من الانضمام إلى نادي الهلال السعودي والحصول على الهوية الوطنية.

وسبق أن ارتبط اسم كمارا كثيرًا بنادي الاتحاد، لكن المفاوضات تعثرت تمامًا بين إدارتي الناديين ليبقى اللاعب في صفوف ناديه.

يذكر أن الهلال ارتبط اسمه حتى الآن بلاعبين محترفين هما السنغالي بادو ندياي والمغربي يونس بلهندة، إضافة لهارون كمارا الذي يعامل معاملة اللاعب الوطني.

خاص الهلال يقترب من ضم لاعب القادسية هارون كمارا و اللاعب يقترب من الحصول على الهوية الوطنية

. pic.twitter.com/t7PEtA27Wl — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) May 23, 2019

في سياق منفصل، كشفت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي الاتحاد أن إدارة العميد تنوي التقدم بعرض لنظيرتها في الأهلي للحصول على اللاعب سلمان المؤشر.

وقالت المصادر: إن الرغبة في التعاقد مع المؤشر تأتي لتعويض الغياب المنتظر للاعب فهد المولد الذي ثبت تعاطيه مواد منشطة.

وأضافت المصادر أن رد إدارة الأهلي سيكون محل شك كبير نظرًا للعلاقة المتوترة بين الجانبين، إضافة إلى أن اللاعب عنصر أساسي في الفريق الأهلاوي.

من جهة أخرى، تترقب جماهير النادي قرار الرئيس الحالي لؤي هشام ناظر التقدم لرئاسة النادي في الانتخابات المزمع عقدها بعد شهر رمضان، خاصة بعد إعلان رجل الأعمال أنمار الحائلي نيته التقدم لرئاسة النادي.