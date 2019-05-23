جدول مباريات المنتخب السعودي في كأس العالم للشباب (صورة)

يستعد المنتخب السعودي للمشاركة في كأس العالم 2019 للشباب، والتي تستضيفها بولندا بداية من اليوم الخميس 23 مايو وحتى 15 يونيو.
ويلعب المنتخب السعودي في كأس العالم للشباب ضمن المجموعة الخامسة، إلى جانب فرنسا وبنما ومالي.
ويستهل الأخضر مشواره في البطولة يوم 25 مايو، عندما يلاقي فرنسا على ملعب غندينيا.
وتلعب المباراة الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل جميع مباريات البطولة على شبكة beINSPORTS.
وثاني مباراة للمنتخب السعودي ستكون مع مالي، يوم الثلاثاء 28 مايو، الساعة 21:30 بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب غندينا أيضًا.
أما آخر مباراة للأخضر في دور المجموعات فستكون يوم الجمعة 31 مايو، الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب بيدغوشتش.
جدول مباريات المنتخب السعودي -تحت 20 عامًا- في #كأس_العالم #معاك_يالأخضر#KSA_SPORTS pic.twitter.com/os5vvk1SuH
— KSA SPORTS (@riyadiyatv) May 23, 2019