باولو دياز يطلب الرحيل عن النادي الأهلي السعودي

كشفت مصادر قريبة الصلة بإدارة النادي الأهلي السعودي أن مدافع الفريق، التشيلي باولو دياز، قد طلب الرحيل عن النادي بسبب الأوضاع الاقتصادية فيه.

ويرغب نادي ريفربليت الأرجنتيني في التعاقد مع المدافع الأغلى في الدوري السعودي، والذي انتقل للأهلي مطلع الموسم المنقضي مقابل 7 ملايين يورو.

وكان النادي الأرجنتيني قد طلب التعاقد مع اللاعب في الميركاتو الشتوي الماضي، لكن النادي الأرجنتيني أبدى دهشته من المبالغة المادية للأهلي في طلباته حيث وافق على بيعه نظير 10 ملايين يورو.

من جهة أخرى، وضعت إدارة النادي المحترف العراقي علاء عباس لاعب نادي الزوراء ليكون المهاجم القادم، حال التأكد من رحيل اللاعب دجانيني تفاريس.