أخبار الهلال والاتحاد.. اعتزال محمد الشلهوب وإصابة نواف العابد

انتهى الموسم وحلّ الهلال في المركز الثاني بالدوري السعودي للمحترفين، لكنه تصدر مجموعته في دوري أبطال آسيا وسيلتقي الأهلي في دور الـ16، لكن جاء موعد سؤال كل موسم هل يعتزل محمد الشلهوب؟

يبلغ قائد الهلال من العمر 38 عامًا وفي نهاية كل موسم يفكر في الاعتزال لكنه يستمر ويتألق، لكن هذه المرة يفكر بجدية بعدما كانت نيته تتجه للبقاء لموسم آخر في الملاعب.

وقالت تقارير صحفية إن الشلهوب يبحث مع مقربين أمر اعتزاله أو استمراره موسمًا آخر رغم أنه قدم أداءً مميزًا.

وبحسب صحيفة ”الرياضية“، فإن اللاعب حتى الآن لم يحسم أمره، رغم ميله إلى إعلان الاعتزال نهائيًا.

الرئيس المقبل للزعيم

وفي سياق متصل بالهلال أيضًا، تعقد الجمعية العمومية للنادي خلال الأسابيع المقبلة، ومن المتوقع أن تنتخب فهد بن سعد بن نافل رئيسًا للنادي بالتزكية، ومعه سلطان بن سعيد نائبًا.

وفهد بن نافل هو المرشح الذي دفع به الأمير الوليد بن طلال لرئاسة نادي الهلال بعد استقالة الأمير محمد بن فيصل.

وظهر بن نافل فعليًا في نادي الهلال لمناقشة بعض الأمور المتعلقة بالنادي، مع الإدارة المؤقتة التي تولت المسؤولية عقب استقالة الأمير محمد بن فيصل.

ويبدو أن الأمور تتجه لتزكية بن نافل على الرغم من وجود أسماء أخرى تحدثت تقارير عن إمكانية ترشحها مثل عبدالرحمن بن مساعد ونواف بن سعد.

وخرج الهلال من الموسم دون ألقاب، رغم أنه كان ينافس على 3 جبهات هي: الدوري وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس الشيخ زايد للأندية العربية الأبطال.

إصابة العابد

نفى الدولي نواف العابد لاعب الهلال تعرضه لإصابة مزمنة في عظمة الحوض، لن يتمكن بسببها من المشاركة في مباريات قوية.

وكانت صحيفة ”الشرق الأوسط“ قد أشارت إلى أنه لا يمكن للعابد المشاركة في 3 أو 4 مباريات قوية متتالية بسبب تلك الإصابة.

كما أشارت ذات الصحيفة إلى أن ذلك يعني أن اللاعب لا يمكنه سوى المشاركة في 15 مباراة فقط في كل موسم، ما قد يجبره على الانتقال إلى أحد أندية الوسط التي لا تعاني من ضغط مباريات، لكن اللاعب نفى ذلك تمامًا.

رئيس الاتحاد

قدّم نائب رئيس الاتحاد السعودي ياسر المسحل، يوم الخميس، أوراق ترشحه رسميًا لمنصب رئاسة الاتحاد، وذلك قبل إغلاق باب الترشح.

كما قدّم فهد اللهيب أوراق ترشحه لمنافسة المسحل على مقعد الرئاسة، حيث سيتعين على لجنة الانتخابات فحص أوراق المرشحين وقوائمهما قبل الإعلان المبدئي للمرشحين ثم استقبال الطعون والتظلمات، ومن ثم الإعلان الرسمي عن المرشحين وصولًا إلى يوم الانتخابات في نهاية يونيو المقبل.

وكانت لجنة الانتخابات قد أعلنت فتح باب الترشح في الخامس من مايو الحالي.