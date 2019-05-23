نواف العابد نجم نادي الهلال السعودي نافيًا تعرضه لإصابة مزمنة: حسبي الله ونعم الوكيل (شاهد)

نفى نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، نواف العابد، تعرضه لإصابة مزمنة في عظمة الحوض، لن يتمكن بسببها من المشاركة في مباريات قوية.

وكانت صحيفة الشرق الأوسط أشارت إلى أنه لا يمكن للعابد المشاركة في 4 أو 5 مباريات قوية متتالية بسبب تلك الإصابة.

كما أشارت ذات الصحيفة إلى أن ذلك يعني أن اللاعب لا يمكنه سوى المشاركة في 15 مباراة فقط في كل موسم، ما قد يجبره على الانتقال إلى أحد أندية الوسط التي لا تعاني من ضغط مباريات.

وقال العابد في حسابه على موقع تبادل الصور ”إنستغرام“: “ كلام فاضي وحسبي الله ونعم الوكيل ”.

ولا يشارك نواف العابد بشكل منتظم في مباريات الهلال منذ أكثر من عام.