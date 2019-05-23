تقرير: نواف العابد نجم نادي الهلال يعاني إصابة مزمنة في عظمة الحوض

كشفت تقارير صحفية سعودية، عن معاناة نواف العابد، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، من إصابة مزمنة في عظمة الحوض، لن يتمكن بسببها من المشاركة في مباريات قوية.

بحسب صحيفة الشرق الأوسط لا يمكن للعابد المشاركة في 4 أو 5 مباريات قوية متتالية بسبب تلك الإصابة.

وأشارت ذات الصحيفة أن ذلك يعني أن اللاعب لا يمكنه سوى المشاركة في 15 مباراة فقط في كل موسم، ما قد يجبره على الانتقال إلى أحد أندية الوسط التي لا تعاني من ضغط مباريات.

وكشفت تقارير اللاعب الطبية حسب الصحيفة عن إمكانية معاناة اللاعب من ذات الإصابة كلما شارك في مباريات قوية ذات جهد بدني عال.

ويسعى اللاعب إلى البحث عن حل طبي لإنقاذ مسيرته مع نادي الهلال.

ولا يشارك نواف العابد بشكل منتظم في مباريات الهلال منذ أكثر من عام.

إلى ذلك، نفى أندريه كارييلو اهتمام نادي النصر السعودي بخدماته، وهو ما نشرته تقارير صحفية برتغالية وبيروفية خلال الفترة الأخيرة، وقال اللاعب إنه قابل روي فيتوريا مدرب النصر في أحد المناسبات غير أن المدرب لم يتحدث معه في العمل نهائيًا.

وشدد اللاعب على جاهزيته البدنية الكاملة في الوقت الحالي.