رسميًا.. ياسر المسحل ينافس فهد اللهيب على رئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم

قدم نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، اليوم الخميس، أوراق ترشحه رسميًا لمنصب رئاسة الاتحاد، وذلك قبل إغلاق باب الترشح اليوم الخميس.

كما قدم فهد اللهيب أوراق ترشحه اليوم لمنافسة المسحل على مقعد الرئاسة، حيث سيتعين على لجنة الانتخابات فحص أوراق المرشحين وقوائمهما قبل الإعلان المبدئي للمرشحين ثم استقبال الطعون والتظلمات، ومن ثم الإعلان الرسمي عن المرشحين وصولًا إلى يوم الانتخابات في نهاية يونيو (حزيران) المقبل.

وكانت لجنة الانتخابات قد أعلنت فتح باب الترشح في الخامس من مايو (أيار) الحالي.