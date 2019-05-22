تقارير: أنمار الحائلي يترشح لرئاسة نادي الاتحاد السعودي

كشفت تقارير صحفية على أن أنمار الحائلي قرر الترشح لرئاسة نادي الاتحاد السعودي في الفترة المقبلة، عقب انعقاد الجمعية العمومية لاختيار الرئيس الجديد خلفًا للحالي لؤي ناظر.

وقالت صحيفة ”المدينة“، المقربة من الشأن الاتحادي، إن، يوم الثلاثاء، شهد اجتماعًا ثلاثيًا هامًا بجدة جمع نواف المقيرين، رئيس نادي الاتحاد السابق، والحائلي، الرئيس الأسبق وعضو الإدارة المستقيل، وأحمد كعكي عضو الإدارة الاتحادية الحالية.

وقالت الصحيفة إن الاجتماع أسفر عن اتفاق بترشح انمار لرئاسة نادي الاتحاد على أن يكون المقيرين داعمًا له، وبهذه المستجدات يكون الاتحاد بين استمرار المهندس لؤي ناظر أو عودة المقيرين وأنمار.

وكان نواف المقيرن، الرئيس الأسبق للنادي، قد شهد الفريق معه نتائج سلبية تاريخية، حيث كان هناك غليان جماهيري ضده قبل أن يقرر الرحيل وفريقه في المركز الأخير في مسابقة الدوري.