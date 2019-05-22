الصراع على تاوامبا وآدم من أبرز أخبار الأندية السعودية

لا يزال الكاميروني لياندرو تاوامبا هداف التعاون بطل كأس خادم الحرمين الشريفين محل اهتمام العديد من الأندية السعودية والخليجية، حيث أشارت تقارير صحفية إلى أن اللاعب تلقى عرضا من النصر بطل الدوري مقابل 20 مليون ريال سعودي.

وحسب صحيفة الرياض، فإن نادي النصر مهتم للغاية بالتعاقد مع المهاجم الكاميروني الذي تألق مع ناديه الموسم المنصرم، بينما عرض الشباب 15 مليون ريال سعودي لشراء البطاقة الدولية للاعب الذي يمتد عقده مع التعاون حتى نهاية الموسم المقبل مع أفضلية التمديد لموسم ثالث.

وقالت الصحيفة إن إدارة التعاون ستحسم مصير المهاجم تاوامبا البالغ عمره 29 عاما خلال الأيام القليلة المقبلة بعدما بات أمر استمراره في الفريق بالغ الصعوبة بعد تألقه اللافت مع فريقه الموسم المنقضي.

كما بات الهداف الكاميروني مرشحا للانضمام للعين الإماراتي أيضا مع تزايد أنباء تولي البرتغالي بيدرو إيمانويل المدير الفني السابق للتعاون مسؤولية النادي الإماراتي ويريد ضم مهاجمه السابق.

صراع آدم

وفي ظل الصراع بين قطبي الرياض النصر والهلال دخل الدولي السعودي عبد الفتاح آدم مهاجم التعاون أيضا ضمن اهتمامات القطبين.

وقال هشام العريني وكيل أعمال اللاعب إن آدم تلقى ثلاثة عروض من أندية كبرى لكن التعاون هو المتحكم في بطاقة اللاعب وستكون كلمته هي الأولى والأخيرة، سيكون تحديد النادي الجديد بيد اللاعب ورغبته التي تتوافق مع متطلباته، الأساس موافقة النادي على بيعه.

رحيل شافي وأزمة المولد

وفي الاهلي أشارت تقارير صحفية إلى أن الاتحاد الدولي (الفيفا) سيلزم سعيد المولد لاعب الأهلي بدفع مبلغ مليون ريال لصالح الاتحاد خلال 30 يوما، بعد رفض الدعوة المقدمة منه ومن وكيله ومن ناديه.

من ناحية أخرى رفض مسؤولو الأهلي تجديد عقد الظهير الأيمن المصري لينتهي مشواره مع الفريق رسمياً بعد ارتباط طويل دام لسنوات مع الفريق.

وقال محمد رضا، مدير أعمال اللاعب إن إدارة الأهلي وجهت له الشكر على مشواره، وأبلغته بعدم تجديد عقده، موضحاً أن اللاعب سعيد بما قدمه مع الفريق على مدار السنوات الماضية.

وانضم عبدالشافي للنادي الأهلي في مطلع موسم 2014/2015 قادماً من الزمالك المصري، كما أن اللاعب رحل إلى الفتح السعودي لفترة قصيرة ثم عاد للأهلي مطلع هذا الموسم.

وفي الاتفاف أعلن النادي تعاقده مع البرازيلي روجيرو كوتينيو لاعب الفيصلي لمدة موسمين مع أفضلية التجديد لموسم ثالث.

”فيفا“ يُنصف الاتحاد ضد سعيد المولد وفارنزي البرتغالي

أعلن نادي الاتحاد السعودي تلقيه خطابا من الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ بخصوص الحكم الصادر في قضية النادي ضد سعيد المولد ونادي فارنزي البرتغالي.

وأصدر نادي الاتحاد بيانًا نشره على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ قال فيه: ”تضمن الحكم بأحقية نادي الاتحاد في الحصول على تعويض مالي عن مخالفة اللاعب لتعاقده مع النادي ولتعاقد النادي البرتغالي معه دون الرجوع لنادي الاتحاد“.

وأضاف البيان: ”ألزم الفيفا اللاعب والنادي البرتغالي بدفع مبلغ 271 ألف دولار ”مليون ريال سعودي تقريبا“ لنادي الاتحاد“.

وأكد مجلس إدارة النادي الجداوي بأنه ينتظر وصول حيثيات الحكم لدراسة تقديم استئناف عليها بما يحفظ حقوق النادي كاملة في الدعوى التي تقدم بها.