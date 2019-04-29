مباراة الهلال ضد التعاون.. كل ما تريد معرفته عن صدام ”رد الاعتبار“ في الدوري السعودي

يخوض فريق الهلال اختبارًا جديدًا أمام ضيفه التعاون، مساء اليوم الإثنين، في اللقاء المؤجل من الجولة 28 للدوري السعودي لكرة القدم.

ويدخل الهلال اللقاء بعد أيام من خسارته القاسية أمام التعاون بخماسية دون رد في نصف نهائي كأس الملك، مما أدى للإطاحة بمدربه الكرواتي زوران ماميتش.

ويسعى الهلال لرد اعتباره بعد الخسارة المذلة بخمسة أهداف في كأس خادم الحرمين الشريفين.

موعد مباراة الهلال والتعاون

تقام المباراة في الساعة 19:00 مساء اليوم الإثنين بتوقيت المملكة العربية السعودية على ملعب جامعة الملك سعود.

وتذاع المباراة عبر قناة دوري بلس 1 بصوت المعلق جعفر الصليح وksa sports 1 بصوت المعلق فهد العتيبي.

ترتيب الفريقين

يحتل الهلال المركز الثاني برصيد 63 نقطة في جدول الترتيب بفارق نقطة عن النصر صاحب الصدارة، ويتبقى للهلال مباراة وحيدة مؤجلة.

ويحتل التعاون المركز الرابع برصيد 49 نقطة، ويعني الفوز بالنسبة له الاقتراب خطوة من المركز الثالث، حيث يقلص فارق النقاط مع الشباب إلى نقطة واحدة.

الهلال والتغيير

لجأ الهلال إلى التغيير للمرة الثالثة هذا الموسم بعد إقالة المدرب البرتغالي خورخي خيسوس ثم الكرواتي زوران ماميتش، وجاء الدور على استعارة مدرب الفيصلي البرازيلي بريكليس شاموسكا الذي حرص على إعادة الثقة لجماهير الفريق السعودي، وأكد أنه يدرب الفريق الأفضل في آسيا.

ويبقى عامل الإجهاد البدني والمشاكل التي عاشها الهلال عقبة أمام اللاعبين في مباراة التعاون، إلا أن دافع التتويج بلقب الدوري يبدو أمرًا مهمًا سيزيد من حماس لاعبي الهلال.

وأكد عمرو أنور مدرب الاتحاد السعودي الأسبق لإرم نيوز، أن مهمة شاموسكا ستكون صعبة ولكنه يبدو أنه سيتعامل معها بذكاء لأنه لعب على العامل النفسي وهو أهم ما يفتقده لاعبو الهلال حاليًا بعد ضياع بطولة كأس زايد ثم الخروج من كأس الملك.

ويعتمد الهلال على القوة الضاربة في خط الهجوم بمشاركة الفرنسي بافتيمبي جوميزفي مركز رأس الحربة، وخلفه الثلاثي الإيطالي سباستيان جيوفينكو وسالم الدوسري والبرازيلي كارلوس إدواردو.

ويعول الهلال على ثنائي الارتكاز عبدالملك الخيبري وعبدالله عطيف ومحمد البريك وياسر الشهراني مع الحارس عبدالله المعيوف.

التعاون وتكرار الفوز

يسعى التعاون لتكرار الفوز على حساب الهلال والاقتراب من المركز الثالث رغم تفكير المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل بإراحة بعض اللاعبين، إلا أن البعض يرى أنها مناورة ليس أكثر من المدرب.

ويعتمد التعاون على تشكيلة تضم الحارس حسين شيعان وأمامه الرباعي نايف الموسى وريكاردو ماتشادو ومد الله العليان وحمدان الرويلي للدفاع، مع ثنائي الارتكاز ريان الموسى وسيدريك أميسي وجهاد الحسين، مع ثلاثي الهجوم هيلدون راموس وعبدالله الجوعي والقناص لياندرو تاومبا.