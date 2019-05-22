”فيفا“ يُنصف نادي الاتحاد السعودي ضد سعيد المولد وفارنزي البرتغالي

أعلن نادي الاتحاد السعودي تلقيه خطابًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ بخصوص الحكم الصادر في قضية النادي ضد سعيد المولد ونادي فارنزي البرتغالي.

وأصدر نادي الاتحاد بيانًا نشره على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، قال فيه: ”تضمن الحكم بأحقية نادي الاتحاد في الحصول على تعويض مالي عن مخالفة اللاعب لتعاقده مع النادي، ولتعاقد النادي البرتغالي معه دون الرجوع لنادي الاتحاد“.

وأضاف البيان: ”ألزم الفيفا اللاعب والنادي البرتغالي بدفع مبلغ 271 ألف دولار ”مليون ريال سعودي تقريبًا“ لنادي الاتحاد“.

???? النادي يوضح موقفه من حكم الإتحاد الدولي في قضية اللاعب سعيد المولد والنادي البرتغالي#انا_الاتحاد pic.twitter.com/G7ZRFMEutY — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) May 22, 2019

وأكد مجلس إدارة النادي الجداوي بأنه ينتظر وصول حيثيات الحكم لدراسة تقديم استئناف عليها، بما يحفظ حقوق النادي كاملة في الدعوى التي تقدم بها.