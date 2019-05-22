نادي النصر السعودي يعرض رقمًا ضخمًا لضم مهاجم التعاون توامبا

قالت تقارير صحفية سعودية، إن وكيل أعمال اللاعب الكاميروني لياندر توامبا قد تلقى عرضًا من نادي النصر لضم المهاجم يتضمن حصول التعاون على مبلغ 20 مليون ريال سعودي.

وحسب صحيفة الرياض، فإن نادي النصر مهتم للغاية بالتعاقد مع اللاعب الكاميروني الذي تألق مع ناديه الموسم الماضي.

ووفقًا للرياض، فإن نادي الشباب -هو الآخر- عرض 15 مليون ريال سعودي لشراء البطاقة الدولية للاعب الذي يمتد عقده مع التعاون حتى نهاية الموسم المقبل مع أفضلية التمديد لموسم ثالث.

وقالت الصحيفة إن إدارة التعاون ستحسم مصير المهاجم الكاميروني ليندر تاومبا ”29“ عامًا خلال الأيام القليلة المقبلة بعدما بات أمر استمراره في الفريق بالغ الصعوبة بعد تألقه اللافت مع فريقه الموسم المنقضي.

وقالت مصادر الصحيفة، إن اللاعب لا يزال يرغب بالانتقال إلى أحد الأندية خارج المملكة، وقطع شوطاً كبيراً مع إدارة العين الإماراتي التي ينتظر أن تبدأ مفاوضاتها مع إدارة التعاون بعد الاتفاق النهائي مع اللاعب.