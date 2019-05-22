نادي الهلال يدخل السباق مع النصر والاتحاد لضم عبدالفتاح آدم لاعب التعاون 

قال هشام العريني، وكيل أعمال عبدالفتاح آدم، مهاجم التعاون السعودي، إن أندية الهلال والنصر والاتحاد تقدموا بعروض لضم اللاعب في الفترة المقبلة.

وأوضح العريني في تصريحات لصحيفة ”الاقتصادية“: ”العروض الثلاثة جادة ترغب في كسب خدمات اللاعب، وجاهزة للحسم، وهي من أندية كبيرة وصاحبة شعبية جماهيرية طاغية وكلها طموح وحلم أي لاعب سواء آدم أو غيره“.

وأضاف: ”العروض الثلاثة قيد الدراسة لتحديد الأفضل، كلها محط اهتمام اللاعب، بمجرد موافقة التعاون صاحب الصلاحية الأولى، سيكون تحديد النادي الجديد بيد اللاعب ورغبته التي تتوافق مع متطلباته، الأساس موافقة النادي على بيع عقد اللاعب“.

جميع اهداف لاعب نادي التعاون " عبدالفتاح ادم " لموسم 18/19 @Fatahadam1 pic.twitter.com/4J6xWF7cno — Saif (@Saif_Goals) May 17, 2019

وقال وكيله للصحيفة إن اللاعب الذي سجل 12 هدفًا محتار بين العروض الثلاثة، حيث سيضمن المشاركة بشكل أساسي في حال انتقل للاتحاد، كما سيضمن حصة مالية كبيرة من صفقة انتقاله إلى النصر، فيما لم يعلق على عرض الهلال لعدم معرفته مستقبل إدارة النادي المنتظر وجودها العام المقبل.