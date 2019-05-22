كاريلو يحسم موقفه من البقاء أو الرحيل مع نادي الهلال السعودي

كشف البيروفي أندريه كاريلو، مهاجم نادي الهلال السعودي المعار من بنفيكا البرتغالي، عن موقفه النهائي من الرحيل أو البقاء مع فريقه الحالي، في ظل العروض الكثيرة التي تلقاها مؤخرًا، وأبرزها من الغريم، النصر.

وقال كاريلو في تصريحات لصحيفة ”Ovacion“: ”أولويتي هي الهلال، والتقيت بالصدفة أكثر من مرة مع روي فيتوريا، مدرب النصر، في الرياض، ولكن لم نتحدث مطلقًا عن العودة للعمل معًا“.

وعن انضمامه للهلال رغم تلقيه عدة عروض أخرى، أشار: ”كنت أملك عدة عروض، لكنني كنت مقتنعًا بالمشروع الجاد والجاد جدًا الذي قدمه الهلال لي، وأن أعود للعمل مع جورجي جيسوس، الذي كان أحد أفضل المدربين خلال حياتي المهنية“.

وتابع: ”يجب أن أعترف أنني سعيد للغاية في الهلال وأريد أن أستمر، إما الهلال أو العودة إلى البرتغال“.

وأبرز: ”الهلال نادٍ كبير جدًا، كنت أعرف أنه نادٍ مهم للغاية ولكني فوجئت عندما وصلت بشعبيته، ولم أكن أعرف البعد الحقيقي حتى وصلت، لديه ملايين المعجبين وهم متحمسون للغاية.. أشعر بعاطفتهم عندما أقابلهم في الشارع، أو من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، وأيضًا في الملعب، يتنفسون كرة القدم طوال اليوم ويحبون فريقهم بجنون. الهلال نادٍ جيد تنظيميًا وله مهنيون جيدون في مجالات مختلفة من المؤسسة، لقد استقبلت حب الجميع، من الشخص الذي يفتح باب النادي كل يوم حتى الرئيس“.

وبسؤاله عن مفاوضات النصر، أوضح: ”أولويتي هي الهلال، أنا أعرف روي فيتوريا جيدًا، وهو مدرب ممتاز، لقد التقينا بالصدفة في العديد من الأماكن العامة في الرياض، ومع ذلك لم نتحدث مطلقًا عن العمل معًا مرة أخرى، في النهاية سنرى ما سيحدث لاحقًا“.

وكانت تقارير قد تحدثت عن نية الهلال التقدم بعرض رسمي إلى بنفيكا من أجل شراء عقد كاريلو بشكل نهائي مقابل 15 مليون يورو.

ومن المتوقع أن يطلب بنفيكا 20 مليون يورو من أجل التخلي عن خدمات اللاعب، وسط تكهنات بتقديم النصر عرضًا بقيمة 17 مليون يورو لحسم الصفقة قبل الهلال خلال الأيام المقبلة.