فهد المفرج يستقيل من منصب مدير الكرة في نادي الهلال السعودي

أعلن فهد المفرج، مدير الكرة في نادي الهلال السعودي، استقالته من منصبه، مشددًا على أنها نهائية ولا رجعة فيها.

وعانى الهلال الموسم الحالي بعد أن خرج خالي الوفاض من كافة المسابقات التي شارك بها باستثناء تواجده حتى الآن في بطولة دوري أبطال آسيا.

كما شهدت الإدارة تخبطات واضحة منذ إعلان سامي الجابر رئيسا للنادي ثم رحيله وتعيين الأمير محمد بن فيصل ثم رحيله، وتكليف المهندس عبدالله الجربوع بصورة مؤقتة.

كما عانى الفريق على المستوى الفني فبعد التعاقد مع البرتغالي جورجي جيسوس تمت إقالته رغم كونه متصدرا للدوري ثم تعيين الكرواتي زوران ماميتش ثم رحيله، وتعيين البرازيلي شاموسكا بصورة مؤقتة.