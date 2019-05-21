وليد الفراج يعود للبرامج الرياضية عبر قناة SBC السعودية

أبرمت إدارة قناة SBC ممثلة في الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون داود الشريان عقدًا مع الإعلامي وليد الفراج، ليقدم على إثره برنامجًا رياضيًا بحلة جديدة حصريًا على شاشة SBC بداية من الموسم الكروي المقبل.

وأكد الشريان حرص الهيئة على جذب أفضل الكوادر الإعلامية في جميع المجالات لإرضاء مشاهدي قنوات الوطن، ورحب الشريان بانضمام الفراج إلى أسرة قناة SBC.

وأشاد بالمسيرة الإعلامية الطويلة، والنجاحات الكبيرة، التي حققها الفارج خلال محطاته الإعلامية التي خاضها أثناء مسيرته.

الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون الأستاذ #داود_الشريان يؤكد حرص الهيئة على جذب أفضل الكوادر الإعلامية في جميع المجالات لإرضاء مشاهدي قنوات الوطن، ورحب الشريان بانضمام الفراج إلى أسرة قناة #SBC.#وليد_الفراج_على_SBC pic.twitter.com/JuFMpqMbnK — هيئة الإذاعة والتلفزيون (@SBAgovSA) May 21, 2019

وعبّر الفراج عن سعادته بتقديم برنامجه الجديد على قناة SBC، مؤكدًا حرصه على التواجد في قنوات الوطن، وسعيه إلى إرضاء المشاهد السعودي من خلال تسخير كافة الجهود من تغطيات وتقنيات، وجلب أبرز المحللين والنقاد الرياضيين للظهور بالشكل الذي يرضي كافة الشرائح.

ويعد الفراج أحد الإعلاميين البارزين على الساحة الرياضية، حيث حقق نجاحات كبيرة خلال مسيرته الإعلامية التي بدأت منذ ما يقارب 30 عامًا، تنقل خلالها بين العديد من الصحف السعودية، والقنوات التلفزيونية والإذاعية، إلى أن قدم برنامجه الرياضي الشهير ”أكشن يا دوري“.