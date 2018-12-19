بعد تأهل العين لنهائي كأس العالم للأندية.. هل قصد وليد الفراج التقليل من ناديي النصر والاتحاد السعوديين؟ (صور)

بعد تأهل العين لنهائي كأس العالم للأندية.. هل قصد وليد الفراج التقليل من ناديي النصر والاتحاد السعوديين؟ (صور)

المصدر: سلمان العنزي- إرم نيوز

شنّت جماهير ناديي النصر والاتحاد السعوديين هجومًا عنيفًا على الإعلامي السعودي وليد الفراج بسبب تغريدته عن تأهل العين الإماراتي لنهائي كأس العالم للأندية عقب تغلبه على ريفربليت الأرجنتيني حيث اتهمته بأنه يُسقطها على ناديهما ومشاركتهما السابقة في البطولة.

وكان الفراج قد غرّد قائلًا :” التحق العين الإماراتي بالرجاء المغربي في تحقيق إنجاز عربي “عالمي” حقيقي متجاوزًا تجارب المشاركة أو تحسين المراكز، نعم في هذه اللحظة “العين” أحد أقوى ناديين في العالم حسب بطولة العالم للأندية 2018 إنجاز تاريخي لاسم كرة القدم في الإمارات وللعين العالمي” .

الإعلامي فلاح القحطاني عقّب على تغريدته قائلًا :” كان بإمكانك تمتدح العين والرجاء ولكن دون الاسقاط ومحاولة تقزيم مشاركة ناديين (سعوديين) شرفا الوطن في العالمية!”

الإعلامي أحمد القحطاني قال :” العالمية صعبة قوية.. اسمعها على ايقاع وطبول العرضة والخبيتي والسامري والمجرور كلها طرب عالمي !” .

المغرد “Al nasRrrr” قال :”شلون تجحد إنجازات الوطن بفضل الأندية السعودية مثل النصر والاتحاد في المنافسة على كأس العالم للأندية .. انت نموذج من المتعصبين الذين لا يؤخذ برأيهم ولا يقتدى بهم ولا يجب أن يكونو في أي منصب في المجال الرياضي”.

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