بعد تأهل العين لنهائي كأس العالم للأندية.. هل قصد وليد الفراج التقليل من ناديي النصر والاتحاد السعوديين؟ (صور)

شنّت جماهير ناديي النصر والاتحاد السعوديين هجومًا عنيفًا على الإعلامي السعودي وليد الفراج بسبب تغريدته عن تأهل العين الإماراتي لنهائي كأس العالم للأندية عقب تغلبه على ريفربليت الأرجنتيني حيث اتهمته بأنه يُسقطها على ناديهما ومشاركتهما السابقة في البطولة.

وكان الفراج قد غرّد قائلًا :” التحق العين الإماراتي بالرجاء المغربي في تحقيق إنجاز عربي “عالمي” حقيقي متجاوزًا تجارب المشاركة أو تحسين المراكز، نعم في هذه اللحظة “العين” أحد أقوى ناديين في العالم حسب بطولة العالم للأندية 2018 إنجاز تاريخي لاسم كرة القدم في الإمارات وللعين العالمي” .

التحق العين الإماراتي بالرجاء المغربي في تحقيق إنجاز عربي “عالمي” حقيقي متجاوزا تجارب المشاركة او تحسين المراكز ، نعم في هذة اللحظة “العين” احد اقوى ناديين في العالم حسب بطولة العالم للأندية 2018 ❤️ إنجاز تاريخي لاسم كرة القدم في الامارات وللعين العالمي ???????????? #العين_ريفربليت pic.twitter.com/fEtaUIkFyG — وليد_الفراج# (@waleedalfarraj) ١٨ ديسمبر ٢٠١٨

الإعلامي فلاح القحطاني عقّب على تغريدته قائلًا :” كان بإمكانك تمتدح العين والرجاء ولكن دون الاسقاط ومحاولة تقزيم مشاركة ناديين (سعوديين) شرفا الوطن في العالمية!”

كان بامكانك تمتدح العين والرجاء ولكن دون الاسقاط ومحاولة تقزيم مشاركة ناديين (سعوديين) شرفا الوطن في العالمية!

اذا كان من يقول هذا الكلام مشرف القنوات الرياضية السعودية ksa ومن يتولى رئاسة مشروع قنواتنا الرياضية الجديدة بصراحة لا تعليق!

للتذكير:#النصر #الاتحاد يمثلان الوطن???????????????? https://t.co/HZ9FvUudDA — فلاح القحطاني (@falahsport) ١٩ ديسمبر ٢٠١٨

الإعلامي أحمد القحطاني قال :” العالمية صعبة قوية.. اسمعها على ايقاع وطبول العرضة والخبيتي والسامري والمجرور كلها طرب عالمي !” .

العالميه صعبه قويه .. اسمعها على ايقاع وطبول العرضه والخبيتي والسامري والمجرور كلها طرب عالمي ! — أحمد القحطاني (@ahmedalqahtani4) ١٩ ديسمبر ٢٠١٨

المغرد “Al nasRrrr” قال :”شلون تجحد إنجازات الوطن بفضل الأندية السعودية مثل النصر والاتحاد في المنافسة على كأس العالم للأندية .. انت نموذج من المتعصبين الذين لا يؤخذ برأيهم ولا يقتدى بهم ولا يجب أن يكونو في أي منصب في المجال الرياضي”.