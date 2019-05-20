عبدالله العويشير حارس أحد يشارك جماهير نادي النصر السعودي احتفالهم بالدوري بحركة ”الدودة“ (فيديو)

حرص عبدالله العويشير، حارس نادي النصر السعودي السابق، التواجد في تدريبات فريقه، مساء الأحد، بعد نهاية إعارته مع فريق أحد الموسم المنصرم.

وكانت إدارة النصر قررت فتح مدرجات ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود، أمس، أمام جماهيره، لإتاحة الفرصة للجماهير، للاحتفال مع اللاعبين عقب التتويج.

ولم يفوت العويشير فرصة الاحتفال بطريقته الخاصة ”الدودة“ أمام الجماهير النصراوية التي احتشدت في ملعب النادي لتحية اللاعبين عقب تحقيق بطولة الدوري.

????| الشامخ مع العويشير والدوده والكاس ????????

pic.twitter.com/EEsO6f82Dh — المدرج النصراوي (@mdrjalnassr) May 19, 2019

وكان العويشير أثار الجدل بعد احتفاليته على طريقة ”الدودة“، بعد نهاية مباراة فريقه أحد أمام مضيفه الهلال، التي انتهت بالتعادل السلبي ضمن الجولة الـ 24 من الدوري؛ ما أثار حفيظة جماهير ”الزعيم“ وتسبب الأمر في إثارة أزمة كبيرة بعدها.

وحرمت النتيجة السلبية التي انتهت عليها المواجهة بين الفريقين الهلال من الحفاظ على فارق الـ4 نقاط مع مطارده النصر ليتقلص الفارق بين الفريقين إلى نقطتين، قبل أن يخطف النصر الصدارة ويتوج بالدوري.

واعتبر الإعلامي الرياضي عبدالله العبيد، عبر تصريحات تلفزيونية أن ما حدث أمر غير جيد خاصة أن اللاعب ما زال على قوة نادي أحد وليس لاعبًا للنصر، موضحًا أنه علم بتوقيع العويشير للنصر على عقود سابقة.