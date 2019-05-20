الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الدحيل والهلال اليوم في دوري أبطال آسيا

يصطدم نادي الهلال السعودي بنظيره الدحيل القطري، مساء اليوم الاثنين، في الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

وتأهل الهلال لدور الثمانية في البطولة الآسيوية رسميًّا، من الجولة الماضية، بعد أن تصدر ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 12 نقطة، كما ضمن الدحيل صعوده بعد أن جاء في المركز الثاني برصيد 8 نقاط.

وانتهى اللقاء الأخير بين الفريقين، بفوز الهلال على الدحيل، بثلاثية مقابل هدف، في الجولة الثانية من دور المجموعات، وأحرز أهداف “الزعيم” كارلوس إدواردو وعلي البليهي وبافيتيمبي غوميز.

ويركز الهلال حاليًّا على أبطال آسيا، بعد أن أنهى موسمه في الدوري السعودي، محتلًّا المركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن النصر صاحب اللقب.

وفاز الزعيم في مباراته الأخيرة في الدوري على حساب فريق الشباب في مباراة دراماتيكية بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في إطار منافسات الجولة الـ30 والأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وبالرغم من هذا الانتصار ظل الفريق في المركز الثاني برصيد 69 نقطة وبفارق نقطة عن النصر الذي توج باللقب رسميًّا بتحقيق الفوز على فريق الباطن، فبعد أن خاض الفريق 30 مباراة، حقق الفوز في 21 مباراة، وتعادل في ست وتلقى ثلاث هزائم.

كانت آخر مباريات الدحيل أمام فريق السد في نهائي كأس أمير قطر، وحققوا الفوز في هذه المباراة برباعية مقابل هدف وحيد، أما في دوري أبطال آسيا يدخل الفريق حاليًّا المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 8 نقاط وبفارق ثلاث نقاط عن الصدارة، فبعد مرور خمس جولات، حقق الانتصار في 3 ماريات، وتعادل في مباراة، وخسر مباراة واحدة.

الموعد والقنوات الناقلة

وتنطلق مباراة الهلال والدحيل في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناتي beIN SPORTS HD 1، والكأس 6 HD، ويعلق عليها علي محمد علي وخليل البلوشي، بالإضافة إلى الحسابات الرسمية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم على مواقع التواصل الاجتماعي.