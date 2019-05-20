هل يعلن محمد الشلهوب نجم نادي الهلال السعودي اعتزاله؟

كشفت تقارير صحفية أن اللاعب المخضرم محمد الشلهوب أبدى رغبته بالاستمرار موسمًا آخر مع نادي الهلال السعودي، كونه يرى أن بمقدوره أن يقدم موسمًا جديدًا بوتيرة العطاء الفني نفسها، ولا يرغب في الاعتزال نهاية الموسم الحالي.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ”الشرق الأوسط“، وفقًا لمصادرها، فإن الشلهوب سيعلن اعتزاله اللعب في حالة واحدة فقط وهي عدم رغبة الهلال في التجديد معه.

وينتظر الشلهوب تشكيل الإدارة الهلالية الجديدة، والجهاز الفني المقبل، حتى يتحدد مصيره بالبقاء أو الاعتزال.

ويثق الشلهوب في إمكانياته البدنية في تقديم عطاءات فنية تتناسب مع إمكانيات وعناصر فريق الهلال، رغم أنه يعد من أكبر اللاعبين سنًا في الدوري السعودي للمحترفين، إذ يرى أن حسين عبد الغني، الذي يكبره سنًا، نموذج يحتذى به ليواصل الركض في الملاعب.

من جهة أخرى، ورغم اهتمام بعض الأندية بالظفر بخدمات اللاعب الإماراتي عمر عبد الرحمن ”عموري“ كالاتحاد والنصر، فإن إدارة الهلال تواصلت شفهيًا فقط مع اللاعب حول عقده الجديد.

ويعتبر عموري لاعبًا حرًا، حيث دخل فترة الستة أشهر، ويستطيع التوقيع لأي نادٍ دون الرجوع لناديه الهلال.

ويعد عموري مكسبًا كبيرًا لأي نادٍ، رغم تعرضه بداية الموسم المنصرم لقطع في الرباط الصليبي للركبة، إلا أنه بدأ العودة التدريجية هذه الأيام وسيكون جاهزًا مع بداية الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك اتصالات مكثفة من قبل أعضاء شرف بارزين في نادي الهلال، تتجه لقبول المرشح للرئاسة فهد بن نافل، وتشير المصادر إلى أن سامي الجابر من أبرز المرشحين لمنصب نائب الرئيس.