كل ما تريد معرفته عن مباراة الهلال والعين في دوري أبطال آسيا

تتجه الأنظار مساء الإثنين إلى ملعب ”جامعة الملك سعود“ في العاصمة السعودية الرياض لمتابعة الصدام المرتقب بين الهلال السعودي وضيفه العين الإماراتي ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

ويعد اللقاء بمثابة الفرصة الأخيرة للتمسك ببصيص الأمل الضعيف للعين الإماراتي بينما يبقى الهلال باحثًا عن التأهل للدور الثاني بالبطولة القارية وحسم الصعود بشكل رسمي.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح صدام الهلال والعين في دوري أبطال آسيا:

موعد مباراة الهلال والعين والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة 22:00 مساء اليوم الإثنين بتوقيت السعودية 23:00 مساءً بتوقيت الإمارات.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 3 بصوت المعلق سوار الذهب والكأس 6 بصوت المعلق خالد الحدي، وعلى قناة الاتحاد الآسيوي على يوتيوب بشكل مجاني في السعودية.

ترتيب الفريقين

يحتل الهلال صدارة ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط ثم الدحيل القطري صاحب المركز الثاني برصيد 7 نقاط ويأتي قبله الاستقلال الإيراني برصيد 4 نقاط، وأخيرًا يحتل العين الإماراتي المركز الأخير برصيد نقطتين فقط.

ولم يعرف العين الإماراتي طعم الفوز على الهلال في عقر داره ، وخسر العين على أرض السعودية بدور المجموعات لنسخة 2006 بجانب خسارته بثنائية دون رد بدور المجموعات لنسخة 2013 كما خسر بثلاثية دون رد في نصف النهائي 2014 وبنفس النتيجة في ربع نهائي 2017.

الهلال ومصالحة الجماهير

يسعى الهلال لتحقيق الفوز وحسم التأهل لمصالحة الجماهير الغاضبة بعد أن ضاع لقب كأس الملك وخسر اللقاء المؤجل أمام التعاون بالدوري.

وأكد المدرب البرازيلي بريكيليس شاموسكا المدير الفني لفريق الهلال أن النادي أمامه فرصة أخيرة لمصالحة الجماهير في لقاء العين وتحقيق الفوز من أجل عبور دور المجموعات.

ويعتمد الهلال على قوته الضاربة بوجود حارس المرمى عبد الله المعيوف وأمامه الرباعي علي آل بليهي والأسترالي ميلوس ديجينيك ومحمد البريك وياسر الشهراني للدفاع وفي الوسط عبد الملك الخيبري وعبد الله عطيف والبرازيلي كارلوس إدواردو وفي الهجوم هتان باهبري والإيطالي سباستيان جيوفينكو والفرنسي بافتيمبي جوميز.

العين والأمل الضعيف

يتمسك العين بالأمل الضعيف من أجل تحقيق الفوز وحسم التأهل وهو ما أكده المدرب الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني للفريق الإماراتي الذي طالب لاعبيه بالتمسك بالأمل الضعيف لحسم التأهل.

ويغيب عن العين جمال معروف وريان يسلم ومحمد عبدالرحمن ومحمد فايز ومحمد أحمد للإصابات والياباني تسوكاسا شيوتاني للإيقاف.

ويراهن العين على خبرة هدافه السويدي ماركوس بيرج مع عودة البرازيلي كايو لوكاس ومحمد خلفان وتونجو دومبيا في صناعة اللعب وثنائي الارتكاز أحمد برمان وعامر عبد الرحمن بجانب رباعي الدفاع إسماعيل أحمد ومهند العنزي وسعيد المنهالي وبندر الأحبابي والحارس خالد عيسى.

وقال أيمن الرمادي المدرب المصري لنادي عجمان الإماراتي لـ“إرم نيوز“ إن اللقاء سيكون صعبًا بين الطرفين موضحًا أن الهلال أقرب نظريًا للفوز بجانب أن الفريق لديه أوراق مهمة لحسم التأهل مع غيابات الهلال.

وأضاف أن “ العين لديه عامل الحماس والروح القتالية والدفاع عن كبريائه وتقديم أداء قوي بغض النظر عن النتيجة“.