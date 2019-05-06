الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد العين اليوم في دوري أبطال آسيا

يصطدم نادي الهلال السعودي بنظيره العين الإماراتي، مساء اليوم الاثنين، بملعب ”جامعة الملك سعود“، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا.

وخسر الهلال أمام التعاون بخماسية نظيفة في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، قبل أن يخسر أمام الفريق ذاته بهدفين دون مقابل ليتخلى عن صدارة ترتيب الدوري السعودي لصالح غريمه التقليدي النصر.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط من 4 مباريات، مقابل 7 نقاط لفريق الدحيل القطري، و4 نقاط للاستقلال الإيراني، ونقطتين لنادي العين الإماراتي.

ويرفع الفريق الإماراتي شعار الفوز، بوصف اللقاء هو الفرصة الأخيرة للتمسك بأمل التأهل إلى الدور الثاني، وجمع العين نقطتين فقط، خلال الجولات الأربع الماضية، ما جعله يدخل ”الحسبة المعقدة“، وأصبح مطالبًا بالفوز، وانتظار تفوق استقلال طهران على الدحيل، للبقاء في دائرة المنافسة على إحدى بطاقتي الصعود.

ويعود المالي تونغو دومبيا إلى ضبط إيقاع وسط العين، إلى جانب وجود البرازيلي كايو لوكاس الذي تم استبعاده بقرار فني في وقت لاحق، قبل أن يقرر المدرب الإسباني غاريدو إعادته، في ظل وجود العديد من الغيابات، أبرزها الياباني شيوتاني الذي نال الإنذار الثاني في الجولة الماضية، وجمال معروف الذي تعرض لإصابة أنهت موسمه مبكرًا.

من جانبه، يفتقد الفريق السعودي عددًا من العناصر الأساسية، أبرزهم الإيطالي جيوفنكو ونواف العابد، لكنه يملك قائمة طويلة من النجوم بقيادة الفرنسي غوميز، والبرازيلي كارلوس إدواردو.

العين في مواجهة فريق الهلال على استاد جامعة الملك سعود في تمام الساعة 11:00 مساءً بتوقيت أبوظبي ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال آسيا 2019 #نادي_العين pic.twitter.com/j5EXnAgpI6 — Al Ain FC (@alainfcae) May 5, 2019

موعد مباراة الهلال والعين

تنطلق أحداث مباراة الهلال والعين في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت الإمارات، وتذاع على قناة bein sport hd 3 وكذلك الكأس القطرية، بالإضافة إلى الحسابات الرسمية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم على مواقع التواصل الاجتماعي، ويعلق على اللقاء سوار الذهب، وخالد الحدي.