تقارير: نادي الهلال السعودي بدأ البحث عن حارس أجنبي بدل العماني علي الحبسي

كشفت تقارير صحفية عن بدء نادي الهلال السعودي البحث عن حارس مرمى أجنبي ليكون بديلًا للعماني علي الحبسي وكذلك قلب دفاع أجنبي مميز، لضمهما لصفوف الفريق في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ”الشرق الأوسط“، فقد ترددت أنباء أن نادي الهلال وضع المدافع المغربي الدولي بدر بانون لاعب ‎نادي الرجاء المغربي في قائمة اهتماماته لضمه إلى صفوف الفريق الموسم المقبل.

وانضم الحبسي، البالغ 37 عامًا، إلى نادي الهلال، في الميركاتو الصيفي عام 2017، قادمًا من صفوف ريدينغ الإنجليزي، إلا أنه بدأ يفقد مكانه الأساسي في العام الحالي، لمصلحة زميله عبدالله المعيوف.

وكانت تقارير سابقة كشفت عن اقتراب انتقال الحارس الدولي البيروفي بيدرو جاليسي، إلى نادي الهلال، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد تلقيه عرضًا مغريًا لا يقاوم.

وأوضح الموقع، أن جاليسي الذي يلعب في فريق أليانز ليما البيروفي، معارًا من فريق فيراكروز المكسيكي، أبلغ وكيله، بترحيبه بعرض الهلال، وخوض تجربة جديدة في الدوري السعودي للمحترفين.

يذكر أن جاليسي، البالغ 29 عامًا، لعب في التشكيل الأساسي لمنتخب بيرو، خلال بطولة كأس العالم 2018، والتي استضافتها روسيا في عام 2018.

وشارك جاليسي، في 19 مباراة مع فريقي أليانز ليما وفيراكروز، في الموسم الرياضي الحالي، استقبل خلالها 41 هدفًا، وحافظ على نظافة شباكه، مرتين فقط.