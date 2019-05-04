تقارير: نادي الهلال السعودي يضاعف إغراءاته المالية لبنفيكا من أجل كاريلو

كشفت تقارير صحفية أن نادي الهلال السعودي يسعى لخوض مفاوضات جديدة مع إدارة بنفيكا البرتغالي؛ من أجل شراء عقد البروفي أندري كاريلو، لاعب ”الزعيم“ المعار من الفريق البرتغالي، إلى صفوف فريقه خلال الموسم المقبل.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ”الشرق الأوسط“، تتجه إدارة الهلال لمخاطبة نادي بنفيكا البرتغالي وتقديم عرض مالي جديد بمزايا أفضل لشراء عقد كاريلو، وذلك بعد أن رفض النادي العرض المالي الأول.. وحال رفض ناديه التفريط بخدماته سيتّجه المفاوض الهلالي إلى تجديد الإعارة موسمًا آخر.

وتشير التقارير إلى أن روي فيتوريا، المدير الفني لفريق النصر، يريد الظفر بخدمات كاريلو، مما يثير القلق داخل جدران نادي الهلال.

ويتصدر النصر ترتيب الدوري السعودي بفارق نقطة عن الهلال صاحب المركز الثاني.

وأكدت صحيفة ”آبولا“ البرتغالية إعجاب فيتوريا بقدرات وإمكانات كاريلو، والذي قدم مستويات لافتة مع الفريق خلال حقبة تولي البرتغالي جيسوس قيادة الفريق، ليسجل 4 أهداف ويصنع 6 في 25 مباراة رسمية، ويصبح أحد اللاعبين المقربين من الجماهير في الملاعب السعودية.

ويعرف فيتوريا كاريلو جيدًا نظرًا لتواجدهما معًا من قبل في بنفيكا، لذلك من المتوقع أن يدخل النصر في مفاوضات جادة مع لويس فيلبي فييرا رئيس بنفيكا، من أجل حسم الصفقة خلال فترة الانتقالات الصيفية .

وذكرت الصحيفة أن الأمور الإدارية في الهلال ليست في أفضل صورة، بعد استقالة رئيس النادي محمد بن فيصل نظرًا للنتائج السيئة في الدوري والكأس، وخسارة لقب البطولة العربية في النهائي، لذلك فإن المفاوضات بين النادي السعودي ونظيره البرتغالي شبه متوقفة منذ فترة ليست بالقصيرة.

وأشارت ”آبولا“ إلى أنها وفقًا لمصادرها، سترتفع وتيرة الاتصالات بين مسؤولي النصر وإدارة بنفيكا خلال الأيام المقبلة، حتى قبل المباريات الكبيرة في الدوري السعودي فيما يخص آخر مباراتين في البطولة، لأن المدير الفني الحالي روي فيتوريا مصمم على جلب الدولي البيروفي إلى صفوف النادي الذي يتصدر جدول ترتيب المسابقة المحلية.