موقف إدارة نادي الهلال الجديدة من شراء عقد كاريلو

يحمل مجلس إدارة نادي الهلال الجديد، برئاسة عبدالله الجربوع عددًا مهمًا من الملفات، خاصة مع اقتراب نهاية الموسم المحلي السعودي، واقتراب موعد التحضير للموسم الجديد.

ويعد ملف تجديد عقد المهاجم البيروفي كاريلو لاعب بنفيكا، أو شراء عقده أبرز تلك الملفات في الوقت الحالي.

وقالت تقارير بيروفية إن نادي النصر منافس الهلال مهتم بشراء عقد كاريلو من بنفيكا بتوصية من مدربه روي فيتوريا.

ويلعب كاريلو معارًا للهلال لمدة موسم واحد فقط.

وغرد الإعلامي حمد الصويلحي عبر تويتر :“وضعت إدارة الهلال الجديدة المكلفة برئاسة عبدالله الجربوع عددًا من الملفات المهمة التي تخص مستقبل النادي للعمل عليها، وعرضها على أعضاء الشرف المؤثرين، أبرزها ملف العقود الاستثمارية للموسم المقبل، وملف استمرار ”كاريلو“ وتجديد عقد ”سالم الدوسري“.

وتابع :“ستواصل إدارة الهلال المكلفة حاليًا مفاوضاتها مع نادي بنفيكا البرتغالي حتى الآن في محاولة لإمكانية الوصول إلى صيغة اتفاق نحو تجديد إعارة أو شراء عقد كاريلو، وتسليم هذا الملف بعد ذلك إلى أعضاء الشرف لتمويله، واستكماله مع الملفات الأخرى المتعلقة بالفريق“.

ووافق الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس ⁧هيئة⁩ الرياضة في المملكة العربية السعودية على استقالة الأمير محمد بن فيصل رئيس نادي ⁧الهلال بصورة رسمية.

وتم تكليف عبدالله الجربوع برئاسة النادي حتى نهاية الموسم، على أن تضم الإدارة، كلًا من: عبدالرحمن النمر ”نائبًا للرئيس“، وعبدالإله المقرن ”أمينًا عامًا“، وسليمان الهتلان ”أمينًا للصندوق“، إلى جانب الأعضاء: طارق التويجري، وسلطان بن حسن بن سعيد، وإبراهيم الحبردي، وهتان المصيبيح.

وكان رئيس الهلال قد تقدم باستقالته للهيئة العامة للرياضة عقب هزيمة الفريق من التعاون في مباراة الجولة الـ 28 من المسابقة.