قبول استقالة محمد بن فيصل رئيس نادي الهلال السعودي وتعيين عبدالله الجربوع بدلًا منه

وافق الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس ⁧هيئة⁩ الرياضة في المملكة العربية السعودية على استقالة الأمير محمد بن فيصل رئيس نادي ⁧الهلال بصورة رسمية.

وكان رئيس الهلال قد تقدم باستقالته للهيئة العامة للرياضة عقب هزيمة الفريق من التعاون في مباراة الجولة الـ 28 من المسابقة.

وكانت جماهير الهلال قد صبت جام غضبها على إدارة الهلال عقب تردي نتائج الفريق وخروجه من البطولة العربية وكأس الملك وفقدانه لصدارة الدوري.

وتم تكليف عبدالله الجربوع برئاسة النادي حتى نهاية الموسم، على أن تضم الإدارة، كلًا من: عبدالرحمن النمر ”نائبًا للرئيس“، وعبدالإله المقرن ”أمينًا عامًا“، وسليمان الهتلان ”أمينًا للصندوق“، إلى جانب الأعضاء: طارق التويجري، وسلطان بن حسن بن سعيد، وإبراهيم الحبردي، وهتان المصيبيح.

وفيما يلي تشكيلة المجلس كاملًا: