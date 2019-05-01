من يرأس نادي الهلال السعودي حتى نهاية الموسم؟

كشفت تقارير، أن الأمير محمد بن فيصل أرسل خطاب استقالته بالفعل من منصب رئاسة نادي الهلال السعودي يوم الأربعاء.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ”الرياضية“، فإنه بناء على الاستقالة سيتم تكليف أحد أعضاء مجلس الإدارة أو المدير التنفيذي طارق التويجري، أو أمين عام النادي عبدالله الجربوع بمهام الرئيس حتى نهاية الموسم.

يأتي ذلك، بعد أيام عصيبة مر بها ”الزعيم“ إثر تلقي الفريق الأول لكرة القدم الهزائم بشكل متتالٍ، زاد من مخاطر الخروج من الموسم دون أي بطولة، آخرها فقدانه الصدارة بعد الخسارة أمام التعاون على بعد مباراتين فقط من نهاية مسابقة الدوري.

يذكر أن الهيئة العامة للرياضة كلفت الأمير محمد بن فيصل برئاسة الهلال خلفًا لسامي الجابر الذي أدار النادي مطلع الموسم، وأقال محمد بن فيصل البرتغالي خيسوس من تدريب وتعاقد مع الكرواتي زوران والذي تراجعت معه النتائج، قبل أن يقيله ويتعاقد مع مدرب الفيصلي شاموسكا.

وكان بن فيصل قد تعرض لهجوم كبير عقب خسارة الفريق العديد من المواجهات خلال الفترة الماضية، سواء محليًا أو عربيًا.

ويأتي سر الهجوم على بن فيصل عقب رحيل المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس مدرب الفريق السابق، والذي كان يُقدم أداءً فنيًا مميزًا مع الفريق، والقدوم بالمدير الفني زوران ماميتش الذي رحل سريعًا عن الفريق.