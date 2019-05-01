من هو الأمير سعود بن تركي المرشح الأبرز لرئاسة نادي الهلال السعودي؟

كشفت تقارير صحفية أن الأمير محمد بن فيصل، رئيس نادي الهلال السعودي، قدم استقالته بشكل رسمي، من رئاسة ”الزعيم“ لكنه ينتظر الموافقة عليها رسميًّا، بعد حالة الغضب الكبيرة بين جماهير الزعيم، عقب الخروج من كأس خادم الحرمين، والابتعاد عن صدارة الدوري السعودي.

سعود بن تركي

أول رئيس ناد بأسيا يصل للعالمية من الملعب ..

في زمنه تشبعت الجماهير الهلاليه من البطولات الاسويه ..

وعد النصر ووفى بوعده ..

نشكركم على استضافتها ونعدكم بتحقيقها. pic.twitter.com/KsiR7AgYsS — ????الهبوب الازرق???? (@HboobBlue) May 1, 2019

وأشارت مصادر حسب صحيفة ”الشرق الأوسط“ إلى أن الجمعية العمومية لنادي الهلال ستعقد خلال شهر رمضان المقبل لرأب الصدع وتسوية الخلافات الناشبة بين المسؤولين في النادي، وتأزم العلاقة مع أعضاء الشرف، بعد النتائج السيئة للفريق والتي تسببت بخسارة كأس السوبر السعودي – المصري، ثم خسارة كأس الملك، ثم كأس زايد للأندية العربية الأبطال، وأخيراً تقلص حظوظه مؤقتاً في الفوز بلقب الدوري.

ويبرز اسم الأمير سعود بن تركي من ضمن أهم المرشحين لتولى منصب رئاسة نادي الهلال الموسم المقبل، وفق ما نشرته الصحيفة السعودية.

وقرر نائب رئيس النادي، فهد الراشد، استقالته من منصبه، مؤكداً أن هناك خلافات في وجهات النظر مع رئيس النادي، الأمير محمد بن فيصل.

وحضر الأمير سعود بن تركي، رئيس الهلال السابق، إلى تدريبات الفريق، يوم الأحد الماضي، استعداداً لملاقاة الاتفاق في ربع نهائي كأس الملك.

وتواجد رئيس الهلال السابق في التدريبات، ونشر حساب الهلال على ”تويتر“صوراً لحضور شرفي كبير شهدته تدريبات الفريق الأزرق، كما التقطت العدسات حديثًا باسمًا بين الرئيس السابق ومحمد الشلهوب، وهو اللاعب الوحيد الذي بقي من فريق الهلال مطلع الألفية عندما كان الأمير سعود بن تركي رئيساً للأزرق.

وكان يرأس الأمير سعود نادي الهلال بين نوفمبر 2000 وحتى أغسطس 2002، وحقق مع الأزرق 4 بطولات آسيوية وعربية، بالإضافة إلى بطولة الدوري على حساب اتحاد جدة.

وفي حوار سابق له خلال رئاسته للهلال مع صحيفة ”الحياة“، قال: الأمير سعود ”منصب الرئاسة في ناد مثل الهلال ليس بالأمر السهل، فهو ناد جماهيري كبير له بطولاته وإنجازاته وتاريخه، وبالتالي لا بد من أن يضحي أي شخص يرغب في رئاسة الهلال بأمور كثيرة“.