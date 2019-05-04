موجز أخبار النصر والهلال والأهلي والتعاون والأندية السعودية يوم السبت

جاء قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم بإعفاء خليل جلال من رئاسة لجنة الحكام أبرز الأخبار في الأوساط السعودية، يوم السبت، إذ كانت الإقالة على خلفية تصريحات إعلامية عقب نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بين الاتحاد والتعاون.

وكشف الاتحاد، أن جلال خالف نظام التصريحات الإعلامية وحديثه لوسائل الإعلام دون موافقة مسبقة من إدارة الاتحاد.

وفي الوقت ذاته أعلن الاتحاد أنه بدأ في التفاوض مع خبير دولي لتولي رئاسة اللجنة وسيتم الإعلان عن الرئيس الجديد خلال أيام.

ومن ناحية أخرى، أكد أصدر الاتحاد بيانًا توضيحيًا بخصوص خطاب سعود آل سويلم، رئيس نادي النصر، بشأن مطالبته بإبعاد عدد من الطواقم التحكيمية عن مواجهات فريقه ومواجهات فريق الهلال.

وأكد الاتحاد في بيانه أنه لم يبعد أي طاقم تحكيمي ورد اسمه في الخطاب واستمرار إسناد المباريات للحكام وفق المعايير والإجراءات المتبعة.

مع تكليف طاقمي تحكيم ممن وردت أسماءهم في الخطاب بقيادة مباراتين، واحدة منها للنصر، والأخرى للهلال، كتأكيد على أن الاتحاد يرفض مثل هذه المطالبات، ولا يعيرها اهتماما.

وأشارت تقارير صحفية سعودية إلى أن الحكام الذي طالب رئيس النصر بعدم إدارة مباريات النادي هم دامير سكومينا وسيمون ماتشينياك وداني ماكيلي وألبيرتو مالينكو وبافل كارلوفيتش.

ولا زلنا في النصر حيث أعلن النادي تعاقده مع عبد الله آل سالم أصبح لمدة ثلاثة مواسم فيما يواصل المغربي نور الدين أمرابط تدريباته استعدادا لخوض مباراة الحزم ضمن الجولة قبل الأخيرة للدوري بينما يواصل الفريق استعداده لمواجهة الوصل الإماراتي ضمن الجولة الخامسة من البطولة الآسيوية.

وعلى صعيد الصفقات أيضا تلقى النيجيري أحمد موسى مهاجم الفريق ثلاثة عروض للرحيل عن النصر، فيما عرض النادي 20 مليون يورو لضم البيروفي أندريه كاريلو من بنفيكا البرتغالي رغم سعي الهلال للتعاقد معه بشكل نهائي.

مكافأة للأهلي والتعاون

وكشفت تقارير صحفية أن الأمير منصور بن مشعل، المرشح المنتظر لرئاسة النادي الأهلي السعودي، وعد لاعبي الفريق بمكافآت ضخمة قبل مواجهة السد القطري في منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الرابعة، من دوري أبطال آسيا.

كما وعد الأمير منصور بتقديم مكافأة مالية قدرها مليون ريال سعودي للاعبين حال تأهل الفريق لدور الـ 16 ببطولة دوري أبطال آسيا.

ويحتل الفريق المركز الثاني في المجموعة الرابعة بست نقاط متأخرا بفارق نقطة واحدة عن بطل دوري نجوم قطر.

أما في التعاون فحصل اللاعبون المتوجون بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين سيحصلون على 200 ألف ريال لكل منهم بعد التتوج بالكأس الغالية.

وقاد البرتغالي يدرو إيمانويل المدير الفني للفريق للاعبيه، قائلا: ”هذا اللقب لم يأتي بالصدفة، كان هناك تخطيط كبير بيننا، وقد وضعنا هدفًا أمامنا، وتحقَّق بتعاون الجميع. رفضتُ إعارة عدد من اللاعبين، أو حتى التفريط بهم عندما أبلغتني إدارة النادي بأنهم حصلوا على عروض كبيرة جدًّا، نظرًا لحاجة الفريق إلى خدماتهم“.