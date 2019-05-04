الاتحاد السعودي يوضح حقيقة خطاب سعود آل سويلم رئيس نادي النصر بشأن إبعاد عدد من الطواقم التحكيمية

أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم بيانًا توضيحيًا بخصوص خطاب سعود آل سويلم، رئيس نادي النصر، بشأن مطالبته بإبعاد عدد من الطواقم التحكيمية عن مواجهات فريقه ومواجهات فريق الهلال.

وجاء نص البيان كالتالي..

مكتب رئيس الاتحاد قد تلقى خطاب مذيلة بتوقيع رئيس نادي النصر بتاريخ 10–۲۰۱۹، تضمن ابتداء شكر سعادة رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم على حرصه على عدالة المنافسة، كما تضمن الخطاب مطالبته بعدم إسناد مباريات فريقه وكذلك مباريات نادي الهلال لعدد من الحكام، غير أنه لم يتطرق فيه لأي ثناء لرئيس الاتحاد بشأن إقالة السيد كلاتنبيرج.

وقد تم وبشكل مباشر اتخاذ الإجراءات التالية حيال ذلك:

أولا: إحالة الخطاب للإدارة القانونية في الاتحاد لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

ثانيا: التأكيد بعدم إبعاد أي طاقم تحكيمي ورد اسمه في الخطاب واستمرار إسناد المباريات للحكام وفق المعايير والإجراءات المتبعة.

ثالثا: تم تكليف طاقمي تحكيم ممن وردت أسماءهم في الخطاب بقيادة مباراتين، واحدة منها للنصر، والأخرى للهلال، كتأكيد على أن الاتحاد يرفض مثل هذه المطالبات، ولا يعيرها اهتماما.