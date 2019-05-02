مباراة التعاون والاتحاد.. تاوامبا يحتفل بالفوز ويرقص على الطريقة الأفريقية (فيديو)

احتفل الكاميروني ليندر تاوامبا مهاجم نادي التعاون السعودي بطريقة مثيرة، بعد قيادته فريقه لحصد لقب كأس خادم الحرمين الشريفين، بالفوز على نادي الاتحاد في الدقائق الأخيرة من المباراة النهائية.

ورصدت كاميرا المباراة تاوامبا وهو يرقص على الطريقة الأفريقية، بعدما أحرز هدف الفوز في اللحظات الأخيرة.

احتفالية صاحب هدف الفوز ”تاوامبا“ بعد تحقيق لقب كأس خادم الحرمين الشريفين#النهائي_مع_KSA_SPORTS#الاتحاد_التعاون pic.twitter.com/pTrZJasOvI — KSA SPORTS (@riyadiyatv) ٢ مايو ٢٠١٩

وتوّج فريق التعاون بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، بتغلبه على نظيره اتحاد جدة بهدفين لهدف في المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت على ملعب ”الملك فهد الدولي“ بالعاصمة السعودية الرياض.

وجاءت الدقيقة 32 لتشهد هدف التقدم لاتحاد جدة عن طريق الصربي اليكساندر بريوفيتش.

وتمكن التعاون من إدراك التعادل في الدقيقة 54 عن طريق طلال العبسي، لتزداد أجواء الإثارة في اللقاء.

وبعد أن كانت المباراة في طريقها للتعادل، حقق التعاون المفاجأة بتسجيله للهدف الثاني والفوز في الدقيقة 91 عبر الكاميروني ليندر تاوامبا.