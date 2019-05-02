القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والتعاون في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين‎‎

يلاقي نادي التعاون منافسه الاتحاد، اليوم الخميس، في المباراة النهائية لكأس خادم الحرمين الشريفين، على استاد الملك فهد في العاصمة الرياض.

وتنقل المباراة على قنوات: KSA Sports 1 HD، وKSA Sports 2 HD، وأبوظبي الرياضية HD 1، وKSA SPORT +1، وKSA Sports HD+2، وDawri Plus 1 HD، وDawri Plus 2 HD، بصوت فهد العتيبي، وفارس عوض، وعبدالله الحربي، وسمير المعيرفي، وعيسى الحربين، وجعفر الصليح، وعلي سعيد الكعبي، وعامر عبدالله.

وتقام مباراة الاتحاد والتعاون الساعة 20:45 بتوقيت مكة المكرمة، 19:45 بتوقيت القاهرة.

واكتسح التعاون منافسه الهلال بنتيجة 5/0 في نصف النهائي، ليشق طريقه إلى المباراة النهائية، في حين حقق الاتحاد فوزًا دراميًا على النصر بنتيجة 4/2.

وهذا المشاركة الثانية على التوالي للاتحاد في المباراة النهائية، بعد تغلبه 3/2 على الفيصلي في نسخة العام الماضي، ليحقق اللقب للمرة التاسعة في مسيرته، بفارق 4 ألقاب عن الأهلي الذي حقق اللقب 13 مرة (رقم قياسي).

ولم يسبق لنادي التعاون أن حقق اللقب من قبل.

وفي مباراتي الدوري السعودي للموسم الحالي، فاز التعاون 5/3 على الاتحاد، قبل أن يتعادلا سلبيًا في مباراة الإياب.

كما فاز التعاون 5/2 في مارس 2018 في الدوري السعودي أيضًا، ويعود آخر فوز للاتحاد على التعاون إلى سبتمبر 2017، عندما فاز 2/1.