كل ما تريد معرفته عن مباراة الاتحاد والتعاون في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

يتابع عشاق الكرة السعودية اللقاء المرتقب بين الاتحاد والتعاون، مساء اليوم الخميس، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين ملك السعودية.

يدخل الاتحاد حامل اللقب اللقاء باحثًا عن تحقيق كأس الملك للمرة العاشرة في تاريخه في مواجهة التعاون الحصان الأسود للموسم بالكرة السعودية، الذي يأمل التتويج لأول مرة باللقب في مواجهة ستقام بمدرجات ممتلئة عن آخرها؛ بعد نفاد التذاكر وبمتابعة إعلامية ضخمة.

موعد مباراة الاتحاد والتعاون والقنوات الناقلة

يقام اللقاء في الساعة 20:30 مساء اليوم الخميس بتوقيت المملكة العربية السعودية، على ملعب ”الملك فهد“ بالعاصمة الرياض، بصافرة الحكم الأرجنتيني نيستور بيتانا.

وتذاع المباراة عبر قناة ksa sports 1, 2,+1,+2 بأصوات المعلقين فهد العتيبي وفارس عوض وعبدالله الحربي وسمير المعيرفي، ودوري بلس 1 و2 بصوت المعلقين عيسى الحربين وجعفر الصليح، وأبوظبي الرياضية 1 و2 بصوت المعلقين علي سعيد الكعبي وعامر عبدالله.

مشوار الفريقين

قدم التعاون مشوارًا مثاليًا لم تهتز شباكه خلال 5 مباريات بالنسخة الحالية، وسجل 18 هدفًا وفاز على العدالة بهدف دون رد بالدور التمهيدي ثم النهضة بسداسية دون رد في دور ال32 ثم الشباب بثلاثية نظيفة في دور الـ16 ثم الوحدة بثلاثية نظيفة في دور الثمانية، وجاء الدور بعدها على الهلال بخماسية نظيفة بدور الأربعة.

وتأهل الاتحاد بعد الفوز على الجبيل بنتيجة 3-1 في الدور التمهيدي ثم الفوز على الوشم بنتيجة 2-1 بدور الـ32 والتقدم بنتيجة 3-0 في دور الـ16 ثم عبور الباطن بدور الثمانية بنتيجة 4-3 ثم إقصاء النصر في دور الأربعة بنتيجة 4-2 ، وسجل الفريق 16 هدفًا واستقبل 7 أهداف.

الاتحاد وأفكار سييرا

يتسلح الاتحاد بصحوته مع مدربه التشيلي لويس سييرا المدير الفني الذي تحسنت معه النتائج محليًا وآسيويًا وقدم مشوارًا جيدًا بالوصول إلى نهائي كأس الملك.

وأكد سييرا في المؤتمر الصحفي، أن الفريق جاهز لخوض المباراة وسيلعب بكل قوة لحسم اللقب، موضحًا أن فهد المولد صانع الألعاب جاهز وتخلص من آلام عضلية تعرض لها في مباراة النصر الأخيرة.

ويميل سييرا لخوض اللقاء بنفس التشكيلة التي اعتمد عليها في مباراة النصر الأخيرة، وتضم الحارس فواز القرني وأمامه الرباعي عبدالله العمار و أحمد عسيري والمغربي مروان داكوستا وسعود عبدالحميد في خط الدفاع، والمغربي كريم الأحمدي والإيفواري سانوجو والتشيلي كارلوس فيلانويفا للوسط، ولاعب الرأس الأخضر جاري رودريجيز وفهد المولد أو البرازيلي رومارينهو والصربي ألكسندر بريجوفيتش للهجوم.

التعاون وأوراق إيمانويل

يتسلح التعاون بالصلابة الدفاعية والأفكار التكتيكية للمدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل، ويسعى الفريق لمواصلة مشواره الرائع بالبطولة وتحقيق اللقب لأول مرة في تاريخه.

وقال بيدرو إيمانويل في المؤتمر الصحفي، إن التعاون لديه القدرة على تحقيق الفوز على الاتحاد والفوز بالبطولة، موضحًا أن التعاون لديه أسلحة مهمة تساعده على حصد الانتصار.

ويعتمد التعاون على تشكيلته التي تضم الحارس البرازيلي كاسيو دوس أنجوس وأمامه الرباعي إبراهيم الزبيدي ومد الله العليان وطلال العبسي والبرتغالي ريكاردو ماتشادو للدفاع، والبوروندي سيدريك أميسي والبرازيلي ساندرو إيمانويل والسوري جهاد الحسين ولاعب الرأس الأخضر هيلدون أوجوستو للوسط، مع الهداف الكاميروني لياندرو توامبا للهجوم.

وأكد عمرو أنور مدرب الاتحاد الأسبق لإرم نيوز، أن الاتحاد يملك الخبرات والقدرات الجماعية مع مدربه سييرا، موضحًا أن التعاون أيضًا أبهر الجميع بانتصاراته وخاصة على الهلال.

وتوقع أنور مباراة متكافئة بين الفريقين يغلب عليها الحذر والجانب الدفاعي، مؤكدًا أن استغلال الفرص من جانب كل فريق سيساهم في حصد الفوز.