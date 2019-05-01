موجز أخبار الاتحاد والهلال والأندية السعودية

يخوض الاتحاد نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين أمام التعاون وعينه على الاحتفاظ بلقبه وانقاذ موسمه الذي عانى في معظمه من صراع للنجاة من الهبوط.

ويلتقي الفريقان في المباراة النهائية على استاد الملك فهد في العاصمة الرياض بعدما أزاحا من طريقهما قطبي الرياض النصر والهلال في قبل النهائي.

وألحق التعاون بالهلال هزيمة مذلة بخماسية دون رد تسببت في إقالة الكرواتي زوران ماميتش المدير الفني للزعيم الفريق واستعارة البرازيلي بريكليس شاموسكا مدرب الفيصلي لنهاية الموسم.

لكن بعدها بثلاثة أيام جدد التعاون انتصاره على الهلال بقيادة شاموسكا في مباراة مؤجلة بينهما بالدوري وفاز بهدفين نظيفين.

أما الاتحاد فقد فاز على النصر 4-2 في قبل النهائي بعد وقت إضافي بعدما انتهى الوقت الأصلي للمباراة التي أقيمت في جدة بالتعادل 2-2 يوم السبت الماضي.

ويرى التشيلي خوسيه لويس سييرا المدير الفني للاتحاد أن المباراة فرصة كبيرة لتحقيق لقب مهم وإهدائه إلى الجماهير التي ساندت الفريق طوال الموسم.

وقال لويس سييرا في مؤتمر صحفي قبل المباراة ”فريقي يتقدم تدريجيًا بالمستوى والنتيجة، سنثبت أمام التعاون مدى هذا التقدم بتحقيق اللقب، سنسعى للتسجيل أولًا و التقدم بالنتيجة لكي نصعب الأمر على التعاون، بوصولي للنهائي سأستمتع أنا واللاعبين والجماهير، وستكون المتعة الكبرى هي الفوز وتحقيق اللقب وإهدائه للجماهير“.

وأضاف لويس سييرا ”الجميع يعرف إمكانيات فهد المولد ويعرف تميزه وأداءه الهجومي. المولد يصنع الفارق دائما وسيفيد الفريق كثيرا أمام التعاون“.

ومن جانبه قال البرتغالي بيدرو مانويل المدير الفني للتعاون ”نطمح في كتابة تاريخ جديد للنادي. قدمنا مباريات مميزة ونتائج مقنعة في الأدوار الماضية ونتطلع لتحقيق نتيجة إيجابية. أثق في قدرة اللاعبين على تحقيق الفوز. نعلم نقاط القوة والضعف في المنافس وتأهلنا للنهائي إنجاز في حد ذاته ونتطلع للمزيد“.

وسيدير المباراة، التي تقام برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الحكم الأرجنتيني نيستور بيتانا وسيقوم بتحليلها من الاستوديو النجم الفرنسي السابق ديفيد تريزيغيه عبر القناة الرياضية السعودية.

مجلس جديد للهلال

ومن ناحية أخرى وافق الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة على استقالة الأمير محمد بن فيصل رئيس نادي الهلال ونائبه فهد الراشد.

وأعلنت الهيئة أن الأمير عبدالعزيز بن تركي أصدر قرارًا بتكليف عبدالله الجربوع برئاسة النادي حتى نهاية الموسم الحالي وإعادة تشكيل مجلس الإدارة بتعيين عبدالرحمن النمر نائبًا للرئيس وعبدالإله بن سعد المقرن أمينًا عامًا وسليمان بن ناصر الهتلان أمينًا للصندوق.

وتعيين أربعة أعضاء في المجلس هم طارق التويجري وسلطان بن سعيد وإبراهيم الحبردي وهتان المصيبيح.

ولا شك أن هذه القرارات تأتي عقب التراجع الكبير لنتائج الهلال خلال الشهر الماضي وخسارته نهائي كأس العرب أمام النجم الساحلي التونسي ووداع كأس خادم الحرمين الشريفين فضلًا عن فقدان صدارة الدوري المحلي لصالح غريمه التقليدي النصر.