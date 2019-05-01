من هو عبدالله الجربوع رئيس نادي الهلال السعودي الجديد؟

أعلنت الهيئة العامة للرياضة في المملكة العربية السعودية، تكليف المهندس عبدالله الجربوع برئاسة نادي الهلال في أعقاب استقالة الأمير محمد بن فيصل والتي تقدم بها مؤخرًا.

وتعرض الرئيس الهلالي السابق، الأمير محمد بن فيصل لهجوم طاحن من قبل الجماهير الهلالية عقب تردي نتائج الفريق وفقدانه لصدارة الدوري بخلاف خسارته للقب البطولة العربية وخروجه من بطولة كأس الملك.

???? سمو رئيس الهيئة العامة للرياضة يقبل استقالة سمو رئيس النادي ونائبه..

ويكلف المهندس عبدالله الجربوع رئيسًا لنادي #الهلال pic.twitter.com/9mrAj7mLyp — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) ١ مايو ٢٠١٩

والمهندس عبدالله الجربوع، الرئيس الجديد للنادي كان لاعبًا معروفًا في الفريق الأول لكرة القدم في النادي قبل اعتزاله واتجاهه للعمل الإداري.

وسبق للمهندس الهلالي أن شغل عضوية مجلس الإدارة، كما عمل في إدارة الاحتراف، ثم الأمين العام لنادي الهلال إبان فترة الرئيس السابق الأمير نواف بن سعد.

كما عمل المهندس عبدالله الجربوع في الجهاز الإداري للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم.

يذكر أن الهلال تعرض مؤخرًا لنتائج كارثية، منها خسارته للديربي أمام النصر، ثم هزيمته من النجم الساحلي في نهائي البطولة العربية ثم خروجه على يد التعاون بخماسية نظيفة من بطولة كأس الملك، وأخيرًا فقدانه لصدارته الدوري لمصلحة النصر بعد هزيمته من التعاون بهدفين.