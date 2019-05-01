نادي الفيصلي السعودي يرفض التفريط في نجومه لصالح الأهلي والهلال والاتحاد 

أعلنت إدارة الفيصلي السعودي عبر مساعد المويس، أمين عام النادي، عن وجود مفاوضات من أندية عدة للظفر بخدمات اللاعب حمدان الشمراني، موضحًا أن إدارة ناديه وضعت مبلغًا معينًا للاستغناء عن خدماته، إذ يعد ركيزة أساسية، وقدم كذلك مستويات مميزة، إضافة إلى استدعائه للمنتخب الأول خلال نهائيات كأس أمم آسيا 2019 في الإمارات، وهذا خير دليل على تفوق اللاعب في الجانب الفني.

وحسب ما نقلت صحيفة ”الاقتصادية“، فإن إدارة النادي قررت التجديد مع الكويتي فهد الأنصاري والترينيدادي كاليم هايلاند اللذين تنتهي إعارتهما بنهاية الموسم الحالي.

يذكر أن إدارة الاتحاد قد تلقت طلبًا من التشيلي سييرا يرغب فيه باستعادة اللاعب فهد الانصاري علمًا بأنه مرتبط بتعاقد مع ناديه القادسية الكويتي الذي يلعب له معارًا للفيصلي .

وعن البرازيلي روجيرو كوتينيو، قال: ”جدد عقده لنهاية موسم 2021، وسيبقى معنا ولم نتلق أي عرض من أي ناد لكسب خدماته، أكثر الأجانب عقودهم سارية، سيكونون موجودين معنا الموسم المقبل باستثناء البرازيلي دينيلسون بيريرا المصاب بكسر في عظمة الساق، غيابه سيكون طويلًا، وقرار بقائه من عدمه في يد الجهاز الفني، وإدارة النادي“.