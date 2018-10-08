الفيصلي السعودي في مفاوضات متقدمة مع المدرب التشيلي خوسيه سييرا

قررت إدارة نادي الفيصلي السعودي إقالة مدربه الحالي الروماني ميرشيا ريدنك في أعقاب تراجع نتائج الفريق.

وقالت إدارة النادي في بيان لها إن الإدارة اجتمعت مع المدرب لمناقشته في بعض الأخطاء الفنية لكن المدرب لم يستمع لها لتقرر إقالته.

وتعد تلك الإقالة هي الثانية في الدوري السعودي بعد إقالة الأرجنتيني رامون دياز مدرب الاتحاد.

ويملك الفيصلي 4 نقاط فقط من 5 مباريات في الدوري السعودي يحتل بها المركز الحادي عشر.

وقالت صحيفة “الجزيرة” إن إدارة الفيصلي دخلت في مفاوضات متقدمة مع المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا الذي يعيش وضعًا صعبًا في تدريب شباب الأهلي دبي الإماراتي، إذ يعد قريبًا هو الآخر من الإقالة من ناديه الإماراتي بسبب سوء النتائج