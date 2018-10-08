شاهد.. بافيتمبي غوميز مهاجم نادي الهلال يعالج نفسه بالحجامة (صور)

أعلن بافيتمبي غوميز مهاجم نادي الهلال السعودي، خضوعه للعلاج من إصابته بشد في العضلة الأمامية للفخذ، باستخدام نظام “الحجامة”.

ونشر غوميز، البالغ من العمر 33 عامًا، صورًا له عبر حسابه الشخصي في موقع “إنستغرام”، وهو يُعالج من إصابته باستخدام “الحجامة”، في أحد المراكز المتخصصة في العاصمة الفرنسية باريس.

ومنح المدرب البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني للهلال، لاعبيه إجازة مدتها 3 أيام، بعد أن سقط الفريق 2/1 أمام الزمالك المصري في السوبر السعودي المصري، السبت الماضي.

وأُصيب غوميز أثناء عمليات الإحماء قبل مباراة الزمالك، وأوضحت الفحوصات الأولية التي خضع لها، معاناته من إصابة في العضلة الأمامية للفخذ، وسيعود المهاجم الملقب بالأسد إلى تدريبات فريقه، يوم الأربعاء المقبل، بعد انتهاء الإجازة.