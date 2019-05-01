هل يشارك المغربي نور الدين أمرابط في مباراة النصر ضد الحزم في الدوري السعودي؟

كشفت تقارير صحفية أن الجهاز الطبي في نادي النصر السعودي أبلغ المدرب البرتغالي روي فيتوريا أن اللاعب المغربي نور الدين أمرابط أصبح جاهزًا تمامًا للمشاركة مع الفريق بدءًا من الأسبوع المقبل.

وبحسب ما نقلت صحيفة ”الرياض“، فإن الجهاز الطبي أبلغ الإدارة بعدم صحة معاودة الإصابة للاعب في مباراة الفريق الأخيرة ضد الاتحاد في الدور نصف النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي خسرها النصر بنتيجة 4- 2، وكشف الجهاز الطبي أن أمرابط سيكون في كامل جاهزيته مطلع الأسبوع المقبل.

وتفاقمت إصابة أمرابط ”32 عامًا“ عقب مشاركته في اللقاء الذي خسره فريقه أمام الاتحاد 4-2، يوم السبت، ضمن نصف نهائي كأس الملك.

وقال أمرابط بعد اللقاء في تصريح تلفزيوني: ”إصابتي في عضلة الفخذ تفاقمت وخاطرت كثيرًا باللعب والآن أحتاج الراحة لأسبوعين“.

وأصيب أمرابط في مباراة النصر أمام الرائد بالدوري في 4 أبريل الماضي، وغادر بعد ذلك إلى البرتغال للاطمئنان على إصابته العضلية، قبل أن يعود وينخرط في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من الإصابة، وشارك لأول مرة يوم السبت الماضي.

ويتصدر النصر ترتيب الدوري وبات قريبًا من تحقيق اللقب، حيث يحتاج الفريق إلى الفوز في اللقاءين المتبقيين أمام الحزم في الرس والباطن في الرياض، ليتوج بطلاً للدوري بغض النظر عن نتائج منافسه ووصيفه الهلال.

من جهة أخرى، بات محور الارتكاز عبدالله الخيبري جاهزًا للمشاركة في مباراة فريقه أمام الوصل الإماراتي، يوم الثلاثاء المقبل، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

هذا ومن المنتظر أن يشارك الفريق أمام الوصل بعدد من لاعبيه البدلاء كون الفريق تنتظره مباراة مصيرية وحاسمة أمام الحزم ضمن مباريات الأسبوع الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد مباراة الوصل الإماراتي بـ72 ساعة.