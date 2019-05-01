مع اقتراب دخوله الفترة الحرة.. هل ينتقل سالم الدوسري نجم نادي الهلال السعودي إلى النصر؟

كشف مصدر مقرب من سالم الدوسري، نجم نادي الهلال السعودي، حقيقة الأنباء التي ترددت عن اقترابه من الرحيل عن ”الزعيم“ والانتقال للغريم النصر.

وأكد المصدر أن اللاعب باقٍ في صفوف الهلال، وأنه لن يلعب في السعودية إلا للهلال، وحال مغادرته سيكون للاحتراف الخارجي فقط.

وذكرت صحيفة ”اليوم“ السعودية أن من المنتظر أن تفتح إدارة النصر بعد نهاية شهر رمضان المقبل باب المفاوضات مع اللاعب الدولي سالم الدوسري الذي سيدخل الفترة الاحترافية الحرة في تلك الفترة، والتي تجيز للاعب التوقيع لأي نادٍ دون الرجوع لإدارة ناديه الهلال الذي لم يتقدم حتى الآن بعرض رسمي للاعب لتجديد عقده. ويملك عدد من أعضاء شرف النصر علاقة إيجابية ومميزة مع وكيل أعمال اللاعبين فهر الطيب الذي يتولى الوكالة الخاصة باللاعب منذ أكثر من ستة أعوام.

وبحسب مصادر الصحيفة، فإن إدارة النصر تلقت الموافقة الرسمية من قبل المدرب البرتغالي روي فيتوريا بعد أن كانت قد أبلغته بضرورة متابعة اللاعب وتقديم تقرير فني بحاجة الفريق لخدماته، بيد أن تلك المصادر أشارت إلى أن النصر سيصدم برغبة إدارة نادي شيفيلد يونايتد الذي يملكه الأمير عبدالله بن مساعد بانتداب اللاعب خلال الصيف الحالي للمشاركة مع الفريق الإنكليزي العريق بعد صعوده رسميًا إلى البريميرليغ، حيث ينوي الأمير عبدالله الاستثمار في أكثر من لاعب هلالي.

وجدد الدوسري عقده مع الهلال في فبراير 2017 لمدة عامين، قبل أن يرحل بنظام الإعارة لصفوف فياريال الإسباني، بيد أن مشاركته مع الفريق في المواجهات الرسمية اقتصرت على مواجهة واحدة أمام ريال مدريد في ختام دوري الليغا الإسبانية في الموسم الماضي.

وسيدعم الصفقة اثنان من أعضاء الشرف المهمين في البيت النصراوي، سبق لأحدهما أن تكفل بالعديد من الصفقات الكبيرة للنصر في المواسم الماضية إبان إدارة الأمير فيصل بن تركي.