بحضور أندرتيكر وبروك ليسنر.. WWE تعلن رسميًا عن استضافة السعودية نزالات جديدة في هذا الموعد

كشف الموقع الرسمي لمصارعة المحترفين، يوم الأربعاء، عن استضافة الهيئة العامة للرياضة بالمملكة العربية السعودية بالشراكة مع WWE حدثًا على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، يوم الجمعة 7 يونيو الساعة 8 مساء بتوقيت الرياض.

وسيشهد الحدث ظهور نجوم WWE رومان رينز، أندرتيكر، كوفي كينجستون، برون سترومان، سيث رولينز، جولدبيرج، أي جاي ستايلز، بروك ليسنر.

وشدد الموقع على أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل إضافية عن نزالات الحدث وتوافر التذاكر وأسعارها، بالإضافة إلى معلومات عن البث، في الأسابيع المقبلة.

وكان قد تم تعديل موعد عرض المملكة من 3 مايو إلى 7 يونيو المقبل، لتُبقي الشركة العالمية على رحلتها في المملكة.

ومن المتوقع أن تستمر شراكة WWE لمدة 10 سنوات مع مشروع رؤية 2030 للحكومة السعودية هذا العام، حيث سيتم الكشف عن الحدث المنتظر في المملكة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وذلك تمهيدًا للإعلان عن الفعاليات والمنافسات المنتظرة بالجولة التاريخية.