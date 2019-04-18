جون سينا يبتعد مجددًا عن WWE لفترة طويلة

بات في حكم المؤكد استمرار ابتعاد النجم جون سينا على منافسات المصارعة الحرة للمحترفين WWE فترة جديدة طويلة، بسبب انشغاله بأداء دوره في أحدث أفلام سلسلة Suicide Squad.

ولا يزال المصارع البالغ من العمر 41 عامًا هو أكبر اسم في المصارعة الحرة على الرغم من عدم تفرغه للمنافسات، بسبب مسيرته الرائعة في هوليوود.

ورغم استمرار عمله الفني إلا أن بطل العالم 16 مرة عاد للظهور في عرض راسلمانيا 35 الأسبوع الماضي، وسعدت الجماهير للغاية برؤيته في استاد ميت لايف.

وذكرت صحيفة ”صن“ البريطانية أنه من غير الواضح متى سيسمح الجدول المزدحم لجون سينا بعودته للحلبة مرة أخرى إذ إنه يتفاوض مع شركة ”وارنر براذرز“ بشأن دوره في أحداث أفلام سلسلة Suicide Squad أو الفرقة الانتحارية، وهذا يعني المزيد من الوقت الذي يبتعد فيه سينا عن WWE.

وحقق جون سينا نجاحًا كبيرًا في السينما، حيث قام ببطولة فيلمين العام الماضي حققا مجتمعين إيرادات بلغت 430 مليون جنيه إسترليني.

وظهر سينا مؤخرًا في فانكوفر بكندا لتصوير أحدث مشروع له، وقد شوهد مع ما يبدو أنها صديقته الجديدة التي ارتبط بها عقب انفصاله عن المصارعة المعتزلة نيكي بيلا التي ارتبطت بالراقص الروسي أرتيم تشيغينستيف.