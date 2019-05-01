تيسير الجاسم يؤكد رحيله عن النادي الأهلي السعودي.. ويكشف حقيقة خلافه مع عمر السومة (فيديو)

نفى تيسير الجاسم، قائد النادي الأهلي السعودي، وجود خلافات شخصية مع زميله السوري عمر السومة، مؤكدًا أن هذا الموسم هو الأخير له مع ”الراقي“.

وانتقل الجاسم، في الصيف الماضي، إلى فريق الوحدة، لمدة موسم واحد فقط على سبيل الإعارة، ولكنه قرر بعد 6 أشهر فقط، العودة مرة أخرى إلى الأهلي.

وشدد الجاسم في تصريحات لبرنامج ”صدى الملاعب“، على أنه تربطه علاقة صداقة قوية بالنجم السوري الكبير.

وأشار قائد الأهلي، إلى أنه فضل الرحيل لفترة قصيرة عن النادي الأهلي، صوب فريق آخر غير جماهيري، من أجل الراحة فقط، قبل العودة من جديد للراقي، للاعتزال في صفوفه.

وأوضح الجاسم، أنه رغم رغبته في الاعتزال داخل جدران النادي الأهلي، إلا أنه فضل الرحيل عن الفريق، في الصيف المقبل، وخوض تجربة جديدة وأخيرة، قد تكون في الخليج أو أوروبا.

وأشار إلى أنه أبلغ الإدارة بأن هذا الموسم سيكون الأخير له مع النادي، لعدة أسباب أبرزها: إعطاء الفرصة للعناصر الجديدة في الفريق فالجمهور يحب التجديد.

وبشأن مفاوضات نادي النصر معه لضمه، أكد أنه حدثت مفاوضات بالفعل لكنه لم يكن يرغب في ترك ناد جماهيري والانتقال لآخر بالجماهيرية ذاتها، لهذا رفض عرض النصر وانضم للوحدة لأنه كان يريد الابتعاء عن الضغوط.

وأعرب الجاسم عن تفهمه لغضب جمهور ”الراقي“، معترفًا أن هذا الموسم كان سيئًا، مشيرًا إلى أن الأسباب التي أدت لذلك هي تغيير الإدارات والمدربين وعدم توفيق بعض المحترفين والإصابات التي ضربت لاعبي الفريق.

وأشار إلى أن كثرة تغيير المدربين ليست جيدة، ولكن الإدارة أحيانًا لا تجد حلًّا أمامها لامتصاص غضب الجمهور سوى بإقالة المدرب، مضيفًا أن مدرب المنتخب السعودي السابق الهولندي بيرت فان مارفيك، كان عملاقًا وخسرته الكرة السعودية، وسيكون مكسبًا للكرة الإماراتية.