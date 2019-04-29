رسميًا.. النادي الأهلي السعودي يضم سلطان مندش (صور)

أعلن النادي الأهلي السعودي، الاثنين، برئاسة المكلف عبدالله بترجي التعاقد رسميًا مع سلطان مندش لاعب الفيصلي بعقد يمتد 3 مواسم بداية من الموسم المقبل.

ودخل مندش، البالغ من العمر 24 عامًا الفترة الحرة من عقده مع الفيصلي في يناير الماضي، ولم يتوصل الفيصل معه لاتفاق بتمديد العقد، لينتقل مجانًا إلى الأهلي.

وشارك مندش مع الفيصلي الموسم الحالي في 20 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها 3 أهداف، فيما صنع هدفين.

يشار إلى أن مندش بدأ مشواره مع نادي الاتحاد، الغريم التقليدي للأهلي، ومنه انتقل إلى نجران العام 2015، بنظام الإعارة، ومنه إلى الفيصلي.

ويحتل النادي الأهلي المركز الخامس على لائحة ترتيب الدوري السعودي ويأمل أن يعود لمنصات التتويج الموسم المقبل.