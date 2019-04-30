تقارير: الأمير محمد بن فيصل قدم استقالته من رئاسة نادي الهلال السعودي

كشفت تقارير صحفية عن أن الأمير محمد بن فيصل قدم استقالته من رئاسة نادي الهلال السعودي؛ بعد الإخفاقات الأخيرة للفريق.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة الجزيرة، نقلًا عن مصادرها، فإن بن فيصل ”بانتظار الموافقة على الاستقالة رسميًا“.

وطالبت جماهير نادي الهلال الأمير محمد بن فيصل بالابتعاد عن رئاسة النادي العاصمي، بعد الخسارة التي تعرض لها الفريق من التعاون، يوم الإثنين، بثنائية كلفته فقدان صدارة الدوري لصالح غريمه النصر.

مصادر "الجزيرة" تؤكد : الأمير محمد بن فيصل قدم استقالته من رئاسة #الهلال وبإنتظار الموافقة عليها . @ahmad2man pic.twitter.com/P6uBzj9DZM — رياضة – الجزيرة (@sport_jazirah) April 30, 2019

وأبدت الجماهير التي خرجت غاضبة على اللاعبين والإدارة استياءً من خسارة الفريق مرتين على التوالي من ذات الفريق، حيث خسروا من الفريق القصمي قبل 4 أيام في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وهتف بعض أنصار الفريق في محيط الملعب بعد نهاية المباراة باسم سامي الجابر الرئيس السابق للنادي.

وبات الهلال على مقربة من فقدان ثنائية الكأس والدوري، بعد أن أصبحت بطولة دوري المحترفين على المحك مع تبقي جولتين على نهايته، والفريق الأزرق متأخر عن غريمه الأصفر بفارق نقطة.

يذكر أن الهلال يتبقى له مباراتان في الدوري السعودي أمام الاتفاق في الجولة التاسعة والعشرين، وأمام الشباب في الجولة الأخيرة، وعليه الفوز بهما مع تعثر النصر متصدر الترتيب برصيد 64 نقطة، في مباراة واحدة على الأقل ليتوج باللقب.