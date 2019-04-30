استقالة فهد بن أحمد الراشد نائب رئيس نادي الهلال السعودي.. تعرف على السبب

أعلن فهد بن أحمد الراشد، نائب رئيس نادي الهلال السعودي استقالته من منصبه، بعد ساعات من خسارة الفريق أمام التعاون في الدوري السعودي؛ ما سمح للمتصدر النصر بالبقاء في المقدمة بفارق نقطة عن الهلال قبل جولتين من النهاية.

وخسر الهلال قبل 4 أيام من التعاون أيضًا، وودع بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وغرَّد فهد بن أحمد الراشد عبر تويتر :“اقدم اعتذاري لجمهور الهلال واتقدم باستقالتي عن عضوية مجلس ادارة الهلال مع علمي ويقيني الكامل لمحبة الأمير محمد بن فيصل للهلال، ولكن ربما كانت وجهات النظر في إدارة الأمور مختلفة بيننا وأتمنى للهلال كل التوفيق في مسيرته المقبلة، وسأبقى ذاك المحب للكيان الكبير في أي مكان كنت فيه“.

وأرجع الراشد استقالته لخلاف في وجهات النظر مع محمد بن فيصل رئيس النادي.

كانت مجموعة من جماهير الهلال طالبت بإقالة محمد فيصل، وتعيين سامي الجابر رئيسًا للنادي.

ورد الإعلامي السعودي فارس المحيميد على تغريدة فهد الراشد:“اتفقت وجهات النظر أو اختلفت، لا مكان لك في النادي وتوضيحك بعد فوات الأوان. بعد الإخفاق لا تهم التفاصيل والقشور، كل ما يهم رحيل كل من له يد في العمل.“.